واکنش سرپرست سپاهان به احتمال حضور خلیل زاده در پرسپولیس

مهدی اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه گفته می شود شجاع خلیل زاده یکی از بازیکنان موردنظر «برانکو ایوانکوویچ» برای تیم پرسپولیس است، گفت: چنین چیزی تا الان مطرح نشده است و نامه ای به دستمان نرسیده.

وی افزود: ما این هفته یک بازی حساس با نفت تهران در جام حذفی داریم و بعد از این بازی است که درباره تغییرات تیم و جذب بازیکنان جدید صحبت خواهیم کرد. البته با نظر عبدالله ویسی سرمربی تیم تغییرات زیادی نداریم.

سرپرست سپاهان در خصوص احتمال جذب محمد طیبی مدافع استقلال خوزستان که سابقه کار با ویسی را هم دارد، گفت: همانطور که گفتم تا الان چیزی مطرح نشده است و بعد از بازی جام حذفی لیست بازیکنان ویسی به دست باشگاه خواهد رسید.

اخوان در پایان تاکید کرد: سپاهان روند رو به رشدی داشته و سیر صعودی را طی کرده است. ان شاءالله در نیم فصل دوم از همان اول محکم کار را شروع می کنیم.