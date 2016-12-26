فارس رتبه ۲۱ ثبت واقعه طلاق در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا انصاری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ثبت احوال، گفت: طی ۹ ماه گذشته از سال جاری ۶۵ هزار و ۹۰۲ مورد تولد در فارس ثبت شده که از این تعداد ۳۳ هزار و ۷۸۸ پسر و ۳۲ هزار ۱۱۴ دختر بود.

وی ادامه داد: نسبت پسر به دختر ۱۰۵.۲ در برابر ۱۰۰ است که این آمارنشان می‌دهد در سال گذشته ۶۷ هزارو ۷۸ تولد نوزاد ثبت شده و در مقایسه با سال ۹۵ نشان‌دهنده کاهش ۱.۸ درصدی در تعداد تولد ثبت شده است.

انصاری در خصوص چندقلوزایی در استان نیز گفت: یک هزار و ۱۹۱ مورد چندقلوزایی در سال جاری ثبت شده که یک هزار و ۱۴۴ مورد ۲ قلو، ۴۵ مورد سه قلو و ۲ مورد از آن ۴ قلو است و شهرستانهای گراش، سروستان، کوار و خرامه بیشترین درصد چندقلوزائی را داشته اند.

مدیرکل ثبت احوال استان فارس در خصوص وضعیت فوت شدگان نیز گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۱۶ هزار و ۷۳۳ مورد فوت در فارس ثبت شده که ۹ هزار و ۷۸۰ مورد آن مربوط به مردان و ۶ هزار و ۹۵۳ مورد آن مربوط به زنان بوده و در مقایسه با سال گذشته، شاهد افزایش ۲.۸ درصدی هستیم.

وی ادامه داد: نرخ ثبت فوت درفارس ۴.۶ در هزار است نرخ فوت در شهرستان‌های آباده،‌ ممسنی، کازرون و داراب، بیش از سایر شهرستان ها است.

انصاری با بیان اینکه در مقایسه بین موالید و فوتی‌های ثبت شده، طی ۹ ماه گذشته از سال ۹۵ تعداد ۴۹ هزار و ۱۶۸ نفر به جمعیت استان فارس اضافه شده، گفت: نرخ رشد طبیعی جمعیت میانه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود ۱.۲۸ درصد محاسبه شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان فارس در خصوص تعداد رویدادهای ازدواج ثبت شده در فارس نیز گفت: طی ۹ ماه گذشته از سال ۹۵، تعداد ۳۳ هزار و ۷۷۵ مورد ازدواج ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۲.۶ درصدی دارد و براساس آمارها در هر شبانه روز ۱۲۲.۴ مورد و در هر ساعت ۵.۱ ازدواج در فارس ثبت شده است.

انصاری میانگین اختلاف سن زوجین هنگام ازدواج را ۵.۵۸ اعلام کرد و افزود: نرخ ازدواج در استان فارس ۹.۲۲ در هر هزار نفر جمعیت است و شهرستان‌های فیروزآباد،‌ خنج، مهر و لامرد، بالاترین میزان نرخ ازدواج را داشته‌اند.

وی تصریح کرد: ۸۴ درصد ازدواج‌های ثبت شده در فارس، ازدواج اول و ۹.۶ درصد ازدواج دوم و بیشتر و در باقی موارد نامشخص بوده و هیچ آماری در خصوص ازدواج سفید در اختیار نداریم.

مدیرکل ثبت احوال استان فارس با اشاره به سن ازدواج در فارس نیز گفت: سن ازدواج مردان ۲۵ تا ۲۹ سال و زنان را ۲۰ تا ۲۴ سال است.

مدیرکل ثبت احوال استان فارس تصریح کرد: در ۷۸.۸ درصد از ازدواج‌های ثبت شده امسال، زوج از زوجه بزرگتر و در ۹.۷ درصد از ازدواج‌ها زوجه بزرگتر و در ۱۱.۵ درصد زوجین کمتر از یکسال اختلاف سنی دارند.

انصاری در خصوص آمار رویداد طلاق ثبت شده و مقایسه با سال گذشته نیز گفت: امسال ۷ هزار و ۱۸ مورد طلاق در فارس ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ شاهد افزایش ۱۶.۹ درصدی در ثبت این رویداد هستیم.

وی ادامه داد: آمار طلاق ثبت شده نشان می‌دهد که در هر شبانه‌روز ۲۵.۴ طلاق در فارس رخ داده است.

مدیرکل ثبت احوال استان فارس تصریح کرد: نسبت ازدواج به طلاق در فارس ۴.۸ است و در برابر ثبت هر یک طلاق ۴.۸ ازدواج ثبت می‌شود.

انصاری یادآور شد: آمار وقوع طلاق در فارس ۱.۹۲ به ازای هر هزار نفر جمعیت و در کشور ۲.۳ است که در این زمینه رتبه ۲۱ کشور را داریم که رتبه خوبی است.