یک میلیون جوان در جمعیت هلال احمر عضویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسن ضیایی صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر بزرگ ترین نهاد بشر دوستانه دنیا با مبنای خدمات داوطلبانه است.

وی با بیان اینکه مبنای حرکت جمعیت هلال احمر کاهش آلام بشریت، صلح و دوستی، توسعه سلامت انسان ها و کرامت انسانی است، افزود: فعالیت های هلال احمر در کشور ایران با کمک و افکار نیک افراد سابقه ای ۹۵ ساله دارد.

ضیائی با اشاره به اینکه خوشبختانه جمعیت هلال احمر تا به امروز سیر متنوع و موثری در جامعه داشته است، گفت: بزرگ ترین تعداد داوطلبان دنیا در پنج کشور قرار دارد که جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورها است.

وی با بیان اینکه مردم کشور ایران با الهام گرفتن از تعالیم اسلام در کمک کردن به یکدیگر سبقت می گیرند، بیان کرد: مردم جوامع اسلامی روحیه نوع دوستی را از عقاید و دین یاد گرفته اند و ما مفتخریم که چنین شبکه داوطلبانه ای در کشور داریم.

وی با اشاره به فعالیت ها و اقدامات موثر در بخش جوانان، تصریح کرد: بخش جوانان جمعیت هلال احمر ایران دستگاهی است که بیش از یک میلیون جوان را در خود جای داده است.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: جمعیت جوانان هلال احمر در زمینه کمک کردن و خدمات رسانی مطلوب به دیگران آموزش می بینند.

وی با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر تشکیلاتی است که مرز، نژاد و جنس نمی شناسد، عنوان کرد: جمعیت هلال احمر با تمام توان به همه کسانی که به نوعی نیاز به خدمت رسانی دارند کمک می کند.

ضیائی با بیان اینکه هلال احمر یک سازمان و سرمایه اجتماعی است، افزود: با توجه به حساسیت مقام معظم رهبری بر سرمایه های اجتماعی جمعیت هلال احمر می تواند در این زمینه اقدامات موثری انجام دهد.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: کشور باید در مقابل آسیب ها کار کند لذا جمعیت هلال احمر می تواند با استفاده از سرمایه های اجتماعی در جهت کاهش آسیب ها کمک موثری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری اصول و اهداف جمعیت هلال احمر را مبتنی بر دین اسلام می داند، گفت: اگر در فعالیت های خود نیت ها را درست کنیم در واقع در حال عبادت کردن هستیم.

وی با بیان اینکه هلال احمر از محدود نهادهایی است که به دلیل اهمیت بسیار بالا دارای نمایندگی از سوی رهبری است، افزود: هلال احمر هرچه به مردم نزدیک تر باشد بزرگ تر و وسیع تر می شود چراکه هرچه بیشتر از ظرفیت مردمی استفاده کند موفق تر خواهد بود.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه هلال احمر دولتی نیست و به هیچ وجه هم نمی خواهد دولتی باشد، بیان داشت: امیدواریم با ایجاد زیرساخت های لازم بتوانیم حمایت های مردمی را بیش از پیش به صحنه عمل بیاوریم.

ضیائی با بیان اینکه هر کس که ایمان دارد وطنش را نیز دوست خواهد داشت، اظهار کرد: استان خراسان جنوبی با مردمانی متدین و نجیب بخشی از وطن ما است لذا تا آنجا که بتوانیم به مردم استان کمک خواهیم کرد.