به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز در آئین رونمایی از تمبر سردار سرلشگر شهید حاج حسین همدانی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اظهار داشت: با فروپاشی بلوک شرق، بلوک غرب باید جایگزینی برای آن پیدا می‌کرد تا اتحاد و انسجام آنها شکل بگیرد و به حیات خود ادامه دهد.

وی افزود: در اینجا دو بحث پیش آمد؛ یکی اینکه آیا می‌شود انتظار داشت یک بلوک واحد با رهبری آمریکا به دنیا حاکم کرد و دوم اینکه برای بقای این بلوک باید یک حریف و یا نقطه مقابل را تولید می‌کردند و این بحث دنیای اسلام و تمدن اسلامی مقوله‌ای شد که آمریکایی‌ها و صهیونیست به عنوان یک بلوک یا جبهه جایگزین به آن نگاه کردند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه در این مسیر چند اتفاق بزرگ افتاد، گفت: اولین اتفاق ۱۱ سپتامبر بود و جریان القاعده که برآمده از طالبان بود که باز آمریکایی‌ها و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و در رأس آن عربستان، آن را ایجاد کرده بود، برای مقابله با تجاوز روس‌ها و افغانستان به بلای جان سازندگانش تبدیل شد.

دهقان تصریح کرد: این گروه دست ساخته آنها، خود آنها را مورد هدف قرار داد. این جریان با یک پوشش عَلَم اسلامی به عرصه آمد. آمریکا در ضمن اینکه جریان‌سازی کرد، به دنبال مخدوش کردن فضای روحانی اسلام و تفکر اسلامی بود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگو از کشورهای اسلامی در دنیا معرفی می‌شد و آمریکایی‌ها باید به گونه‌ای جلوی آن را می‌گرفتند. پیامد انفجار برج‌های دوقلو، آمدن آمریکا به افغانستان و عراق شد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه پیگیری نظام سلطه برای ایجاد یک جبهه واحد جهانی منجر به این شد که هر کسی با ما نیست، باید با او مقابله کرد، گفت: اصل ثابت این بود که بی‌ثباتی و ناامنی به عنوان چهره قالب منطقه خاورمیانه بماند و این الگوی آنها بود.

دهقان خاطرنشان کرد: امروز آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هیچ نگرانی نسبت به آنچه در منطقه رخ می‌دهد، ندارند. دشمن همواره در فکر برنامه‌ریزی و طراحی برنامه‌های خود متناسب با شرایط است.

وی در ادامه با اشاره به جریان بیداری اسلامی گفت: آنها تلاش کردند جریان بیداری اسلامی را به نفع خود مصادره کنند و آنچه در مصر اتفاق افتاد، بیانگر همین بود. ورود جریان تروریستی ـ تکفیری به عراق و سوریه یک برنامه دیگر بود که ورود آنها به عراق منجر به سقوط موصل شد و تا بغداد هم پیش آمده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی در مقابله با تکفیری‌ها در عراق گفت: برای ما در عراق حفظ عتبات مهمترین مسائل بود. سیاست ما این بود که در مقابل آن سکوت نکنیم و این موضوع، مسئله امنیت ملی ما شد.

دهقان با تأکید بر اینکه بحث ما این بود که هیچ‌کس حق ندارد خارج از مرزهای عراق برای این کشور تعیین تکلیف کند و تجزیه عراق قابل پذیرش نیست، گفت: ائتلافی با هدایت آمریکا شکل گرفت که قرار بود با داعش بجنگد. چطور می‌شود کسی که جریانی را شکل داده و تغذیه کرده، می‌خواهد با آن بجنگد؟

وی ادامه داد: اوباما اعلام می‌کند ما به دنبال نابودی داعش نیستیم و به دنبال تضعیف آن هستیم. در سوریه بالغ بر ۶ سال است که جنگ وجود دارد و تکفیری‌ها جریانات وابسته به کشورهای منطقه‌ای و غیرمنطقه باعث آن شده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه هدف این بود که جبهه مقاومت که برای مقابله با اشغالگری و کشت و کشتار رژیم جعلی صهیونیستی به وجود آمده، شکسته شود، گفت: آنها دیدند قادر به مقابله با ایران نیستند و به دنبال زدن سرشاخه‌ها رفتند.

دهقان در ادامه افزود: ارتش شماره ۴ جهان بر علیه یک گروه مردمی در جنگ ۳۳ روزه اقدام کرد و نه تنها حزب‌الله شکست نخورد، بلکه تبدیل به نماد مقاومت شد و اسرائیل در نهایت شکست خورد.

وی تصریح کرد: دشمنان، سوریه را حلقه واسط انقلاب با جریان مقاومت می‌دانند و این را باید می‌گرفتند تا این ارتباط قطع شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با طرح این سؤال که علت حضور ما در سوریه و عراق چیست و این حضور آیا به نفع انقلاب و جبهه مقاومت بوده است یا خیر؟ گفت: ما امنیت منطقه را امنیت خودمان می‌دانیم و ناامنی و آشوب در منطقه، امنیت دیگران را هم متأثر می‌کند.

دهقان ادامه داد: جریان تکفیری ـ تروریستی که توسط آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، عرب‌های مرتجع منطقه و حتی برخی از کشورها مثل ترکیه به وجود آمده، جریانی نیست که دایره عمل آن به سوریه، لبنان، یمن و عراق ختم شود؛ ماجرایی فراگیر است و نظام و امنیت جهانی را مورد خدشه قرار داده و تهدید می‌کند.

وی افزود: ما می‌گوییم مبارزه با این جریان با یک هدف بلند انسانی است. جریانی که تهدیدکننده همه ملت‌ها است، قابل پذیرش نیست و ما امروز به عنوان پیشتاز مبارزه با جریان خشونت، افراط و ترور معرفی می‌شویم و داریم می‌جنگیم؛ این یک اقدام انسانی است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پیام انقلاب از ابتدا را حقیقتی مطلق برشمرد و گفت: همه مردم با پیام‌های آن همراه هستند و ما باید با عوامل ناامنی مبارزه کنیم. واقعیت این است که یک جبهه واحد جهانی علیه دنیای مترقی اسلام شکل گرفته است و متأسفانه مرتجعان دنیای اسلام همه با آن همراهی می‌کنند.

وی تصریح کرد: کسانی که از ابتدا عهد بسته بودند که موضوع فلسطین را مورد حمایت قرار دهند، امروز دست در دست اسرائیل گذاشته‌اند و ارتباط برقرار کرده و در مسیر خواسته‌های اسرائیل حرکت می‌کنند. مردم آنها باید بفهمند و مقابل حکام جائر، مستبد و نوکر اجانب بایستند.

دهقان با تأکید بر اینکه نظام سلطه و صهیونیست‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند که این فضا بماند، زیرا باعث تخلیه پتانسیل انقلابی دنیای اسلام می‌شود، گفت: جوانان با انگیزه‌ای که آماده‌اند جان خود را در راه اسلام دهند، در یک مسیر غلط قرار گرفته‌اند. جالب‌تر اینکه همین جوانان با نام اسلام، مسلمانان را می‌کُشند.

وزیر دفاع افزود: کشورهای اسلامی ظرفیت‌های انسانی که می‌توانند بر علیه صهیونیست‌ها به کار گرفته شوند، بر علیه خود آنها به کار گرفته می‌شوند و تمامی ظرفیت‌های کشورهای اسلامی به دست خود آنها نابود می‌شود.

وی تصریح کرد: اسرائیل چقدر باید خرج کند تا حلب را به عنوان قلب اقتصادی سوریه به این وضعیت بکشاند و ملت سوریه چه میزان باید هزینه کند تا به قبل بازگردد. یقیناً کسی که از این اتفاقات حمایت کرده به دنبال بازسازی آنها نیست.

دهقان خاطرنشان کرد: اگر جامعه اسلامی، جامعه فقیر و نابهره‌مند باشد، زمینه توسعه خشونت به وجود می‌آید. اگر ما نقش شهدای خود در دفاع از حرم را بارزتر از جنگ تحمیلی می‌دانیم به این دلیل است که یک جهان با هدایت آمریکا شکل گرفته است که دنیای اسلام را هدف قرار داده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه با ذکر خصوصیت‌هایی از سردار شهید همدانی گفت: شاید شخصیت شهید همدانی ناشناخته باشد و علتش این بود که گمنامی را خیلی دوست داشت. ایشان آنقدر متواضع بود و تواضعش، نفوذ کلامش را بالا برده بود.

وی با اشاره به قاطعیت سردار همدانی در عین تواضع گفت: ایشان از قبل انقلاب فعال بود و با شهید مدنی در همدان فعالیت می‌کرد.

دهقان در پایان گفت: شهید همدانی جزو گره‌گشاهای دوران دفاع مقدس بود، ایشان را حبیب انقلاب می‌دانیم.