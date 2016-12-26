برگزاری مجمع عمومی هیأت مدیره انجمن تعزیه ایرانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تعزیه ایرانیان اعلام کرد، مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن تعزیه ایرانیان، جهت تصویب تغییرات اساسنامه و انتخابات هیات مدیره و بازرسی، ۱۲ دی ماه با حضور اعضای پیوسته و وابسته انجمن که دارای کارت عضویت معتبر هستند، برگزار می‌شود.

کلیه اعضای پیوسته که علاقه‌مند به شرکت در انتخابات عضویت در هیات مدیره انجمن تعزیه ایران هستند، می‌توانند تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۸ دی ماه با ارائه مدارک مورد نیاز به دفتر انجمن تعزیه ایرانیان، ثبت‌نام کنند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام علاقمندان به این شرح است: ۱- تقاضانامه کتبی، ۲- رونوشت کارت عضویت پیوسته دارای اعتبار و ۳- ارائه گواهی سوء پیشینه.

مجمع عمومی و انتخابات انجمن تعزیه ایرانیان ساعت ۱۷ تا ۲۰ در مجموعه تئاتر محراب برگزار می‌شود.