به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی ولی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای مشورتی ایثارگران شهرستان اردبیل تصریح کرد: بر اساس قوانین سهمیه ۲۵ درصدی برای استخدام ایثار گران پیشبینی شده که این رقم در آزمونهای استخدامی حداقل درصد از استخدام است.
وی افزود: در واقع اگر دستگاهی جذب بیش از این درصد را داشته باشد رونی قانونی طی شده و در آزمونها ادارات ملزم شدهاند حداقل ۲۵ درصد از سهمیه استخدامی را به ایثارگران اختصاص دهند.
رئیس بنیاد شهید شهرستان اردبیل متذکر شد: این در حالی است که نه تنها برخی ادارات به این مادهقانونی عمل نمیکنند بلکه بسیاری از ادارات حتی تا ۱۲ درصد استخدامی را نیز از بین ایثارگران اعمال نکردهاند.
ولی نژاد افزود: بسیاری از ادارات اینطور عنوان میکنند که استخدام ندارند اما در قالب قرارداد کار معین و نیروهای شرکتی و ساعتی جذب نیرو میکنند؛ در حالی که حتی در این حالت نیز به جذب ایثارگران بیتوجه هستند.
وی بیتوجهی به این مادهقانونی را عمده مشکل اشتغال ایثارگران دانست و تأکید کرد: لازم است نسبت به رعایت این قانون تمهیداتی در شهرستان و استان اتخاذ شود.
رئیس بنیاد شهید شهرستان اردبیل افزود: این موضوع به دلیل ضرورت در جلسه شورای مشورتی ایثارگران استان نیز طرح خواهد شد.
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