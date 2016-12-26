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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۲

نایب رئیس حزب دموکراتیک خلق ترکیه بازداشت شد

نایب رئیس حزب دموکراتیک خلق ترکیه بازداشت شد

نیروهای مبارزه باتروریسم ترکیه صبح امروز دوشنبه نایب رئیس حزب دموکراتیک خلق این کشور را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «آیسل توغلوک» معاون حزب دمکراتیک خلق ترکیه صبح امروز از سوی نیروهای مبارزه با تروریسم ترکیه بازداشت شد.

توغلوک چندمین نفر از اعضای بلند پایه این حزب است که در هفته های اخیر از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت می شود.

حزب دموکراتیک خلق (دموکراتیک خلق ها) سومین حزب بزرگ حاضر در مجلس ترکیه است اما با این وجود از سوی دولت به طرفداری از کردها بویژه حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) متهم است.

در همین رابطه روز جمعه گذشته نیز «پروین بولدان» نماینده حزب دمکراتیک خلق در مجلس ملی ترکیه دستگیر و پس از بازجویی آزاد شد.

مجلس ترکیه در حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه در اوایل تابستان گذشته مصونیت سیاسی شمار زیادی از نمایندگان مجلس که بخش اعظم آن را اعضای حزب دموکراتیک خلق تشکیل می دهد، خلع کرد و در پی این اقدام، قوه قضاییه ترکیه نیز وارد میدان شد و علیه نمایندگان این حزب شروع به صدور کیفرخواست نمود.

کد مطلب 3860339
عبدالحمید بیاتی

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