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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد:

دشت یزد ـ اردکان سالانه ۹۵ میلیون مترمکعب کسری مخزن دارد

دشت یزد ـ اردکان سالانه ۹۵ میلیون مترمکعب کسری مخزن دارد

یزد ـ مدیر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به اینکه مهمترین منابع آبی استان در دشت یزد ـ اردکان واقع شده است، گفت: این دشت سالانه با ۹۵ میلیون مترمکعب کسری مخزن مواجه است.

محمدرضا حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، متوسط کسری مخزن سالانه در دشت یزد - اردکان را حدود ۹۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و اظهار داشت: متأسفانه به دلیل استمرار افت سطح آب زیرزمینی دراین دشت، با پدیده نشست زمین و کاهش کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی روبرو هستیم.

وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی استان یزد در این دشت واقع شده ضمن اینکه نزدیک به ۷۵ درصد تراکم جمعیتی و بیشترین مراکز صنعتی استان در این دشت قرار دارد.

حکیمی بیان کرد: به دلیل افت شدید سطح آب زیرزمینی در این منطقه، دشت یزد ـ اردکان توسط وزارت نیرو منطقه ممنوعه بحرانی اعلام شده است و با توجه به حیاتی بودن این دشت برای استان یزد، شرایط بحرانی را پیش رو داریم.

وی عنوان کرد: به همین منظور لازم است طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با توجه به خشکسالی های پی در پی و روند کاهش نزولات جوی در این دشت اجرا شود.

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد تصریح کرد: احیای این دشت در گرو نجات سفره های آب زیرزمینی است و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی در این دشت ضروری است.

حکیمی تاکید کرد: برای اجرای کامل این طرح نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها و مردم استان یزد وجود دارد و امیدواریم با همکاری یکدیگر بتوانیم منابع آب زیرزمینی استان به ویژه در دشت یزد اردکان را حفظ کنیم.

کد مطلب 3860342

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