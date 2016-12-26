مراسم تجلیل از پیشکسوتان و هنرمندان هنرهای سنتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ علی حاجی شیزری مدیرکل دفتر توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور با اشاره بر لزوم توجه به پیشکسوتان عرصه هنر و صنایع دستی با برگزاری مراسم درخور شان این عزیزان گفت: همای هنر ۱ به عنوان نخستین برنامه بزرگ معاونت پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ به همت و پیگیری اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی وهنرهای سنتی برگزار شد که در آن جمعی از پیشکسوتان نامی این عرصه مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی افزود: موفقیت و اقبال این مراسم به حدی بود که به عنوان برنامه ادواری معاونت تعیین شد و مقرر گردید به طور سالانه برگزار شود، اما به دلیل کثرت امور محوله امکان این امر در سال ۹۳ مهیا نشد و به ناچار دومین مراسم در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال ۹۴ برگزارشد.

شیزری تاکید کرد: با توجه به تعهدات اداره کل توسعه و ترویج و پاسداشت زحمات پیشکسوتان هنر، بار دیگر، طرح این برنامه با عنوان «همای هنر ۳» تدوین شده و درآن از پیشکسوتان و فعالان عرصه هنر کشور تقدیر و تشکر به عمل می آید.

وی همچنین یادآور شد: حمایت از پیشکسوتان عرصه صنایع دستی و هنرهای سنتی و تجدید احترام به رتبه و شأن این استادان، از اهمّ وظایف اداره کل توسعه و ترویج محسوب می شود.

در این مراسم ۱۲ نفر از پیشکسوتان عرصه هنر از ۱۲ استان کشور در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی به پاس زحمات و خدمات به هنر این مرز و بوم با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.