اهانت به شیخ عیسی قاسم خروش طوفانی مردم را در پی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی اقدامات اخیر علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم و مردم مظلوم بحرین که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اقدام اخیر نیروهای امنیتی بحرین در یورش مجدد به منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم با هدف دستگیری این روحانی برجسته شیعه و اجرای طرح غیرقانونی و ظالمانه سلب تابعیت ایشان نقشه شومی بود که با حضور گسترده مردم انقلابی و علمای بحرین خنثی شد.

این اقدام هتاکانه بار دیگر خفقان و استبداد حاکم بر بحرین را نشان داد و بی شک فریاد آزادیخواهی و ظلم ستیزی مردم این کشور، تاریکی و ظلمت نظام پادشاهی بحرین را نابود خواهد کرد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکومیت این هتاکی مجدد به بیت شریف رهبر شیعیان بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم، اعلام می‌دارد حکام آل خلیفه بدانند خشم انقلابی و روح بلند ایمانی مردم بحرین همراه و پشتیبان دین و روحانیت انقلابی است و فشار و اهانت به مقام این روحانی مبارز، خروش طوفانی مردم را در پی خواهد داشت و خون شهیدان بیداری اسلامی در بحرین نوید رویش جوانه‌های پیروزی و عزت را نصیب مردم مظلوم بحرین خواهد کرد، ان شاء الله.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته