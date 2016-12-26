راه اندازی نهضت فرهنگی کاهش خشونت در مدارس اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کافی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر برنامه‌های متعدد فرهنگی، آگاهی بخشی و آموزشی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ویژه دانش آموزان استان اجرا می‌شود.

وی افزود: از جمله در این راستا کارگاه‌های تاب‌آوری و کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار شده و سامانه مشاوره و سلامت روان نیز فعال شده است.

معاون پرورشی آموزش‌وپرورش استان به فعال سازی نهضت فرهنگی کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: تاکنون پنج هزار بسته آموزشی و فرهنگی در بین گروه‌های هدف توزیع شده است.

کافی با یادآوری برگزاری ۱۹ همایش ویژه معلمان و ۱۴ نشست تخصصی اضافه کرد: در برگزاری کارگاه‌ها و برنامه‌ها از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی از جمله بسیج دانش‌آموزی، هلال‌احمر و پیشتازان و فرزانگان نیز استفاده می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های آموزشی در ۳۰۰ واحد آموزشی اشاره کرد و گفت: به ویژه مدارس پرخطر و آسیب‌پذیر در اولویت برنامه‌های همگانی هستند.

معاون پرورشی آموزش‌وپرورش استان به فعالیت مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی ویژه دانش آموزان اشاره و تصریح کرد: در عین حال در تمامی مناطق هسته‌های دانش‌آموزی کاهش آسیب فعال شده است.