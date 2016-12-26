هلال احمر خراسانی جنوبی تجهیز شود/لزوم رفع مشکلات امدادی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با رئیس و معاونین جمعیت هلال احمر کشور اظهار کرد: اگر بتوانیم در تمامی امور نیتهای خود را از درون وفق دهیم در واقع عبادت کردهایم.
وی با بیان اینکه کار در هلال احمر که خدمت رسانی به بندگان خدا است از نظر حسن فعلی میتواند بسیار ارزشمند باشد، افزود: اگر آن چه را که انجام میدهید همراه با احساس معنوی باشد و بدانیم که خداوند از آن راضی است به حق عبادت محسوب میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اصولاً در اکثر مواقع دوستیها احساسی است و دوستی واقعی مشخص نمیشود، گفت: دوست بودن در وقت گرفتاری از خصوصیات بارز و مهم جمعیت هلال احمر است.
وی با بیان اینکه گاهی نجات دهنده برای نجات یک انسان دیگر از جان خود نیز میگذرد که این بسیار ارزشمند است، بیان کرد: بر اساس آیات قرآن کریم هر کس برای مردم مفیدتر باشد بهتر است چراکه بهتری به شهرت، ثروت و مقام نیست.
آیت الله عبادی با اشاره به فعالیت جمعیت هلال احمر بدون نگاه کردن به قومیت و نژاد افراد، تصریح کرد: کمک کردن به هم نوع در دین مبین اسلام بسیار ارزشمند است و هلال احمر در این زمینه به بهترین نوع عمل میکند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: استان خراسان جنوبی در حالت مشکل دار است و امیدواریم با سفر شما به این استان نقایص موجود برطرف و بخشهای غیر فعال فعالتر شود.
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