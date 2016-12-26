به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حسین انصاری‌نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با گرامیداشت حماسه نهم دیماه، اظهار داشت: دشمنان پس از انتخابات سال ۸۸ تلاش ویژه‌ای در ایجاد فتنه در کشور داشتند و می‌خواستند با راه‌اندازی کودتای مخملی این انقلاب را سرنگون کنند.

وی با اشاره به اینکه حوادث سال ۸۸ از یکی دو سال قبل از آن طراحی شده بود، اضافه کرد: اتفاقات برنامه‌ریزی شده از جمله اعلام برنده‌بودن قبل از انتخابات، صدور بیانیه‌های مختلف و طراحی کودتای مخملی از جمله این طرح‌ها بود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر به نقش بسیار مهمی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مدیریت این حوادث اشاره کرد و ادامه داد: مردم با حضور حماسی خود در صحنه به خوبی نقش‌آفرینی کردند و فتنه را خنثی کردند.

وی خاطرنشان کرد: بسیج و سپاه در هر لحظه‌ای که نیاز به دفاع از این نظام و انقلاب و حریم ولایت باشد در صحنه حضور دارند و در جریان فتنه نیز به خوبی وارد عرصه شدند و دشمنان را ناکام گذاشتند.

انصاری‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به نقش هنرمندان در جریانات سال ۸۸ اشاره کرد و افزود: هنرمندان به خوبی وضعیت کشور را درک کردند و آثار گرانبهایی را ارائئه کردند که برخی از این آثار به صورت کتاب به چاپ رسیده است.

وی بیان کرد: امسال و به مناسبت گرامیداشت نهم دیماه شب شعر بر مدار بیداری روز چهارشنبه هشتم دیماه از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در مجتمع فرهنگی هنری نهم‌ دیماه بوشهر برگزار می‌شود.