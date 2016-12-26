دستور عزل مسئول یکی از هیئت های ورزشی ورامین/لزوم بزرگداشت ۹ دی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین پیش از ظهر دوشنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه و جمعی از مسئولان برگزار شد.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این جلسه با اشاره به ضرورت اجرا شدن مصوبات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: باید مصوبات ستاد احیای امر به معروف با جدیت از سوی مسئولان و دستگاه های مختلف پیگیری شود.

امام جمعه شهرستان ورامین افزود: زمانی که موضوعی در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به تصویب می رسد باید از سوی مسئولان عملیاتی شود.

وی با اشاره به اهمیت موضوع امر به معروف و نهی از منکر در اسلام ادامه داد: دین اسلام جایگاه ویژه و برجسته ای را برای امر به معروف و نهی از منکر قائل است و باید از ظرفیت های مختلف برای اجرا شدن این دو فریضه الهی استفاده کرد.

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در ادامه با انتقاد از برگزاری حرکات ناپسند در جریان یک جشن در این شهرستان گفت: باید برنامه های فرهنگی اجرا شده از سوی مسئولان و نهادهای مسئول تأیید شود.

حضور باشکوه مسئولان در مراسم گرامیداشت یوم الله ۹ دی و استفاده از ظرفیت های موجود برای بزرگداشت این حماسه در جلسه ستاد احیای امر به معروف مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین تصویب کردند که باید هر گونه برنامه فرهنگی اجرا شده در شهر دارای مجوز شورای فرهنگ عمومی باشد.

همچنین با تصویب ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین، ادارات و نهادهای مختلف دو هفته فرصت دارند تا عملکرد خود را درباره مصوبات این ستاد ارائه کنند، در غیر اینصورت موارد از طریق ادارات کل استانی پیگیری خواهد شد.

اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین در پایان با توجه به اتفاقات رخ داده در جشن یلدا در این شهرستان، بر عزل و برکناری رییس هیئت ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی ورامین تأکید کردند و از رییس اداره ورزش و جوانان خواستند که این امر صورت پذیرد.

گفتنی است برخی حرکات ناپسند در بخش هایی از جشن یلدا در شهرستان ورامین، انتقادات برخی از متدینین و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران را به همراه داشته است.