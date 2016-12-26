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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

معاون کمیته امداد ایلام خبر داد:

فعالیت بیش از ۱۱۰۰ خانواده مددجوی ایلامی در زمینه تولید فرش

فعالیت بیش از ۱۱۰۰ خانواده مددجوی ایلامی در زمینه تولید فرش

ایلام-معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان ایلام از فعالیت بیش از یک هزار و ۱۰۰ خانواده مددجوی ایلامی در زمینه تولید فرش خبر داد.

روح الله سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از یک هزار و ۲۰ طرح اشتغال زایی فرش بافی هم اکنون مربوط به مددجویان این استان فعال بوده که اغلب این طرحها در منازل مددجویان بافنده این نهاد هستند.

وی افزود: علاوه بر طرح های فرش بافی تعداد ۵۶ طرح گلیم بافی و نیز بیش از ۲۰ طرح تولید تابلو فرش نیز مربوط به خانواده های مددجو توسط این نهاد برای خانواده ها راه اندازی شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی امداد استان ایلام تصریح کرد: در ۹ ماهه نخست امسال حدود ۴۰۰ تخته فرش  و نیز حدود ۱۰۰ تخته گلیم و تابلو فرش به متراژ بیش از ۹۷۰متر  توسط هنرمندان بافنده این نهاد تولید و به بازار عرضه شده است.

سلیمانی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون از محل تولید و فروش فرش و گلیم دستباف بیش از ۱۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال  درآمد نصیب خانواده های مددجوی این استان شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت در زمینه فرش و گلیم بافی یکی از مهمترین منابع درآمدی مددجویان کمیته امداد استان ایلام است، تصریح کرد: بیشترین بافنده های فرش این استان در شهرستانهای ایوان و بدره بوده و باکیفیت ترین انواع فرش و گلیم توسط این بافنده ها تولید و به بازارعرضه می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی امداد استان ایلام تصریح کرد: تولیدات فرش و گلیم مددجویان این استان به لحاظ کیفیت مناسب و نیز استفاده از طرح ها و  نقشه های امروزی در بازارهای داخلی و خارجی با استقبال بسیار خوب خریداران فرش مواجه هستند.

سلیمانی در پایان گفت: فرش های تولید شده در این استان عمدتاً زرع و نیم، سه متری و شش متری هستند.

کد مطلب 3860357

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