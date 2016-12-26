اولین مرکز سلامت روان جامعه نگر در سیریک راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، زینب جلالی پیش ازظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه این مرکز گفت: امروزه با توجه به افزایش فناوری های پیشرفته ، شاهد بروز مشکلاتی فراوان در بحث سلامت روان و جسمانی افراد جامعه هستیم که با راه اندازی این مرکز که برای شهرستان سیریک یک ضرورت به حساب می آمد، بتوانیم در بحث سلامت مشکل گشای مردم باشیم.

جلالی با اشاره به اینکه امروزه مدیرنیته و شهر نشینی برای افراد جامعه یک معضل شده است اظهارداشت: خدمات مرکز سلامت روان متنوع است و برای بیمارانی که دچار اختلالات روانی ،درمان و ارجاع، توزیع داروهای روان پزشکی ،توان بخشی و حتی در مواقعی دادن پناهگاه و ویزیت در منزل در فهرست خدمات این مرکز است.

جلالی هدف از تاسیس مرکز سلامت روان در سیریک، سهولت دسترسی مردم شهرها به خدمات سلامت روان دانست، اضافه کرد: فراهم نمودن شرایط دست یابی افراد جامعه به روش های نوین روان شناختی موجود وارائه خدمات سلامت روان و بالا بردن روند سلامت به واسطه افراد تحصیل کرده و کارشناس به ویژه سلامت روان افراد که در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

وی به اولویت های این مرکز پرداخت و گفت: اولویت بندی مشکلات و نیاز سنجی افراد ارائه خدمات مشاوره روان شناختی، و در کنار آن مشاوره فردی و همچنین مشاوره به صورت گروهی خدمات در حوزه سلامت از برنامه ها و سیاستهای این مرکز است.

جلالی با بیان اینکه هر چند این مرکز برای نخستین باراست که در سیریک راه اندازی شده اما امید است که با استقبال خوب مردم این شهرستان روبرو شویم گفت: یکی از اهداف مهم این مرکز پرداختن به برنامه های آموزش مهارت های زندگی ،مهارت فرزند پروری،افسردگی،مشکلات رفتاری و اعتیاد از مواردی است که در این مرکز به مردم آموزش داده خواهد شد.