احمد ریواده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اغلب خانوارهای خراسان شمالی بهویژه خانوارهای رازو جرگلان درزمینهٔ تولیدات فرش و صنایعدستی فعالیت میکنند، اظهار کرد: بسیاری از طرحهای فرش در استان، دارای نقشهای سنتی هستند که توسط زنان بر اساس تصاویر ذهنی به سبک قدیم و سنتی بافته میشود.
ریواده با بیان اینکه نیاز است بافندگان خراسان شمالی از طرحهای جدید و بهروز استفاده کنند، افزود: ذهنی بافی و عدم ارائه فرش متناسب با نیاز بازار و همچنین تنوع کم، یکی از دلایل عدم استقبال در این زمینه است.
وی تصریح کرد: درزمینهٔ بهروزرسانی تولیدات فرش خراسان شمالی مهارت افزایی بافندگان فرش یکی از اقدامات ضروری است.
فرماندار رازوجرگلان با اشاره به اینکه سازمان فنی و حرفهای بهعنوان یکی از نهادهای آموزش بافندگان است که باید در این زمینه اقدام کند، گفت: در حوزه حمایت و مهارت افزایی تولیدات فرش دستباف، دستگاههای متولی به دنبال ایجاد دورههای مهارتی بهمنظور ارتقای کیفیت این تولیدات هستند.
ریواده اظهار کرد: یکی از مشکلات تمام تولیدکنندگان فرش در خراسان شمالی، بازاریابی برای صادرات و فروش این نوع تولیدات است.
وی تصریح کرد: نبود بازار فروش و عدم امکان ارائه تولیدات در جشنوارههای متعدد نیز باید در این زمینه موردتوجه جدی قرار گیرد.
فرماندار رازوجرگلان بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از بافندگان فرش در رازو جرگلان به دلیل نبود نقدینگی و بهمنظور تأمین مواد اولیه تولید فرش، ملزم بهپیش فروش تولیدات خود و به قیمت ارزان فروختن میشوند.
ریواده افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر فرش دو رو و ترکمن رازو جرگلان جنبه صادراتی دارد و در آسیای میانه، جنوب شرق آسیا، اروپا، کانادا، ژاپن و دیگر کشورها خواهان دارد در صورت ساماندهی و ایجاد تشکلهای قوی میتوانیم از کشورهای مختلف سفارش گرفت و تولیدات را به فروش برسانیم.
نظر شما