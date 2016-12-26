آتش سوزی در بازار بناب/ تلاش چند ساعته آتش نشانان برای اطفاء حریق

به گزارش خبرنگار مهر، نادر داودی دوشنبه به خبرنگاران گفت: این اتفاق در یک کارگاه چوب و تهیه قاب عکس که حالت انباری داشته و هیچ کس نیز در آن حضور نداشته، رخ داد که مردم بعد از شعله ور شدن حریق آتش نشانی را مطلع می کنند و نیروهای آتش نشانی شهرستان نیز ظرف چند دقیقه در محل حاضر شده و اقدام به خاموش کردن حریق می کنند.

وی افزود: از آنجایی که محل آتش سوزی در نزدیکی بازار مهدیه و بازار بزرگ راسته بازار واقع شده است از این رو برای اینکه آتش به این بازارها سرایت نکند با حضور آتش نشانهای شهرستان های مراغه، عجب شیر، ملکان و آتش نشانی مجتمع فولاد صنعت بناب و همچنین عوامل شهرداری، نیروهای بسیج و هلال احمر بعد از دو و نیم ساعت عملیات آتش سوزی در این محل مهار شد.

به گفته سرپرست شهرداری بناب، در این آتش سوزی که هنوز علت آن مشخص نیست و دلایل آتش سوزی و نیز میزان برآورد احتمالی خسارات وارده از این آتش سوزی از سوی کارشناسان امر در حال بررسی است، به یک انبار و کارگاه سازنده قاب عکس و چهار مغازه مجاور این کارگاه خسارت هایی وارد شد و خوشبختانه این حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداشته است.