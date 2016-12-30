شکست هم قابل تقدیر بود/ از تماشای بازی استقلال با سپاهان لذت بردم

مجید نامجو مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی استقلال مقابل سپاهان گفت: بعد از مدتها یک بازی خیلی خوب از استقلال دیدم و اقرار می‌کنم که از تماشای این بازی لذت بردم. استقلال فوتبال خوبی بازی کرد و من بعید می‌دانم که هیچ یک از هواداران این تیم از این فوتبال رضایت نداشته باشند.

وی گفت: این جمله را بارها گفته‌ام و الان هم تکرار می کنم که حتی اگر استقلال بازی را به سپاهان می‌باخت، باز هم من به عنوان پیشکسوت این باشگاه از شرایط این بازی راضی بودم و از این تیم تعریف می‌کردم و از آن حمایت به عمل می‌آوردم.

هافبک پیشین استقلال گفت: در دیدار برابر سپاهان در چهره تک تک بازیکنان این تیم میل به پیروزی و اراده بردن به چشم می‌خورد. تلاش برای تغییر نتیجه تا آخرین لحظه و آخرین ثانیه، بزرگترین تحولی بودکه در استقلال ایجاد شده بود.

پیشکسوت استقلال ادامه داد: البته استقلال هنوز در فاز دفاعی مشکلاتی دارد که این مشکلات قابل حل هستند. تنها با کمی تمرین بیشتر و برنامه هایی که در تعطیلات نیم فصل می‌توان آن را پیگیری کرد. این مشکلات ریز استقلال هم حل شود این تیم قطعا بعنوان یک مدعی خود را در نیم فصل دوم مطرح می نماید.

نامجو مطلق در خصوص جوانگرایی صورت گرفته در استقلال خاطرنشان ساخت: این جوانگرایی قابل تقدیر بود و یکی از اصلی ترین عوامل تحول در استقلال نیز همین جوانگرایی بود. همه جوانان استقلال خوب بودند. از حسینی دروازه بان و حسینی مدافع گرفته تا برزای و اسماعیلی و دیگران. حیف است که از شخص خاصی بعنوان بهترین نام آورده شود. اما حسینی گلر یک ویژگی خاص داشت. بهرحال این بازیکن به جای نفر اول استقلال به میدان رفته بود و بار مسئولیتش به مراتب سنگین تر از دیگران.

وی در خصوص احتمال بازگشتش به عرصه مربیگری گفت: پیشنهاد زیاد دارم اما معمولا تیم هایی به سراغ من می آیند که شرایط مناسبی به خصوص از لحظا مالی ندارند. هم از لیگ برتر پیشنهاد داشتم و هم از لیگ یک. اما تا تیمی که شرایط مناسبی داشته باشد پیشنهاد کار ندهد به مربیگری بر نمی‌گردم.