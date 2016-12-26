به گزارش خبرنگار مهر، سعید نوذری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای حماسه ۹ دی در بوشهر داریم که در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی با اشاره به صدور بیانیه هنرمندان به مناسبت نهم دیماه اضافه کرد: سپاه شهرستان بوشهر حمایت ویژه‌ای از هنر و هنر متعهد دارد و در این راستا حرکت‌های خوب و ماندگاری انجام شده است.

مسئول بسیج هنرمندان سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: به منظور ساماندهی هنرمندان و استفاده از ظرفیت هنر طرح‌های خوبی را داریم و از هر هنرمندی که مسیر انقلاب حرکت می‌کند حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تلاش داریم تا مجموعه فرهنگی و هنری خوبی را در بوشهر برای هنرمندان و هنردوستان ایجاد کنیم و اعتقاد داریم که هنرمندان با نگاه ویژه خود می‌توانند نقش بسیار مهمی در جامعه داشته باشند.

نوذری از برگزاری مسابقه بزرگ تصویرسازی به مناسبت حماسه ماندگار ۹ دیماه با عنوان بر مدار بیداری خبر داد و بیان کرد: از جمله محورهای این مسابقه می‌توان به «علل شکل‌گیری فتنه ۸۸»، «۹ دیماه نقطه عطف انقلاب» و «سران فتنه» اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه مهلت ثبت نام در این مسابقه تا ششم دی‌ماه است، افزود: مسابقه روز سه‌شنبه هفتم دی‌ماه ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سال ۲۲ بهمن حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه آن نیز روز هشتم دی‌ماه در مجتمع فرهنگی هنری بوشهر برگزار می‌شود.

مسئول بسیج هنرمندان سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر گفت: جوایز این مسابقه شامل ۷۰۰ هزار تومان برای نفر اول، ۵۰۰ هزار تومان برای نفر دوم و ۳۰۰ هزار تومان برای نفر سوم است که تندیس یادمان ۹ دی و لوح تقدیر نیز به برگزیدگان اهدا خواهد شد.