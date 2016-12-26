تقدیر از برگزیدگان صنایع غذایی در هلدینگ صندوق بازنشستگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان در همایش امنیت غذا، سلامت و توسعه با اشاره به اینکه هولدینگ های تخصصی در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی با حمایت وزارت تعاون شکل گرفته است، افزود: راه اندازی این هولدینگ ها آینده روشنی را برای صندوق بازنشستگی ترسیم می کند.

وی رقابت را عامل نوآوری و شکوفایی دانست و ادامه داد: در حوزه صنایع غذایی رقابت در کشور وجود دارد و حضور بخش خصوصی موجب افزایش کیفیت محصولات و تنوع شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور خاطرنشان کرد: در صنایع غذایی قیمت رقابتی است و بهره مند نهایی مردم هستند. به طوری که صنایع غذایی کشور یک مدل برای دیگر صنایع شده است.

اسلامیان با بیان اینکه پروتئین های ورزشی در حجم انبوه به کشور وارد می شود، اضافه کرد: این مواد به دلیل نداشتن استاندارد آسیب های زیادی را برای جوانان ایجاد کرده است، اما در حال حاضر پروتئین های ورزشی در صنایع غذایی تولید داخل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که با حضور وزیر تعاون، مسئولان صندوق بازنشستگی، رئیس سازمان استاندارد و مدیران سازمان غذا و دارو برگزار شد، از برگزیدگان صنایع غذایی در هولدینگ صندوق بازنشستگی تقدیر به عمل آمد.