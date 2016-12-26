 بازار نفت در سال ٢٠١٧ دوران گذار را تجربه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، وی گفت: بازگشت تولیدکنندگان نفت به کار، نیازمند زمان است و بنا بر این، سال ٢٠١٧ میلادی سال گذار در صنعت نفت خواهد بود. به گفته وی، در سال جاری میلادی حدود ٧٠٠ هزار بشکه از تولید روزانه آمریکا کاسته شد و مؤسسه وود مکنزی پیش بینی می کند که تا پایان سال ٢٠١٧ میلادی، ٣٠٠ هزار بشکه از این تولید به بازار بازگردد.

این کارشناس نفتی گفت: در سال ٢٠١٨ میلادی اگرقیمت نفت همچنان بالای ٥٥ دلار برای هر بشکه باشد، حجم بیشتری از تولید نفت آمریکا وارد بازار خواهد شد و این مسئله می تواند قیمت نفت را دوباره پایین بیاورد.

با این همه، راجر هشدار داد که شرکت های نفتی آمریکا برای افزایش تولید خود، نیازمند استمرار قیمت نفت بالای ٥٥ دلار هستند و در این صورت است که سرمایه دوباره به این بخش وارد خواهد شد.

وی اعلام کرد که سال ٢٠١٧ میلادی، دورانی هیجان انگیز برای صنعت نفت خواهد بود و بسیاری از معامله ها، در این سال ثمر خواهند داد.