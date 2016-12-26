  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۶ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳

موسسه وود مکنزی:

 بازار نفت در سال ٢٠١٧ دوران گذار را تجربه می کند

 بازار نفت در سال ٢٠١٧ دوران گذار را تجربه می کند

انگس راجر، رئیس بخش پژوهش بالادستی نفت و گاز در مؤسسه وود مکنزی، اعلام کرد: رشد قیمت نفت انگیزه تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا را برای افزایش فعالیت بالا می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، وی گفت: بازگشت تولیدکنندگان نفت به کار، نیازمند زمان است و بنا بر این، سال ٢٠١٧ میلادی سال گذار در صنعت نفت خواهد بود. به گفته وی، در سال جاری میلادی حدود ٧٠٠ هزار بشکه از تولید روزانه آمریکا کاسته شد و مؤسسه وود مکنزی پیش بینی می کند که تا پایان سال ٢٠١٧ میلادی، ٣٠٠ هزار بشکه از این تولید به بازار بازگردد.

این کارشناس نفتی گفت: در سال ٢٠١٨ میلادی اگرقیمت نفت همچنان بالای ٥٥ دلار برای هر بشکه باشد، حجم بیشتری از تولید نفت آمریکا وارد بازار خواهد شد و این مسئله می تواند قیمت نفت را دوباره پایین بیاورد.

با این همه، راجر هشدار داد که شرکت های نفتی آمریکا برای افزایش تولید خود، نیازمند استمرار قیمت نفت بالای ٥٥ دلار هستند و در این صورت است که سرمایه دوباره به این بخش وارد خواهد شد.

وی اعلام کرد که سال ٢٠١٧ میلادی، دورانی هیجان انگیز برای صنعت نفت خواهد بود و بسیاری از معامله ها، در این سال ثمر خواهند داد.

کد مطلب 3860387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها