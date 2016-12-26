اتمام پروژه های نیمه تمام قزوین در لایحه بودجه ۹۶ لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین ظهر دوشنبه با دستورکار بررسی و سیاستگذاری بودجه سال ۹۶ حوزه شهرسازی شهرداری قزوین باحضور معاونت شهرسازی شهرداری، رؤسای سازمانهای نوسازی و بهسازی، خدمات طراحی و زیباسازی برگزارشد.

حسین غیاثوند رئیس کمیسیون شهرسازی در این جلسه تأکید کرد: در تدوین سیاستگذاری بودجه سال ۹۶ حوزه شهرسازی شهر و شهرداری قزوین اسناد فرادستی همچون الگوهای اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز توسعه کشور، برنامه میان مدت ۵ساله شهرداری، سیاستهای ابلاغی شورا به شهرداری و بخشنامه ابلاغی وزارت کشور مورد توجه قرار بگیرد.

وی توجه به مناطق کمتر توسعه یافته، اتمام پروژه های نیمه تمام، تعریف و اجرای پروژه های کوچک مقیاس برای رضایتمندی بیشتر مردم را مهم دانست و افزود: در حوزه سازمان نوسازی و بهسازی ادامه کار و تکمیل پروژه ساماندهی امامزاده حسین(ع) و طرح تملک هادی آباد در دستورکار قرار بگیرد.

غیاثوند یادآورشد: قدم برداشتن در راه احیای بافت فرسوده و ادامه دار شدن پروژه بدنه سازی خیابانها که تجربه موفقی نیز بوده است، مورد توجه در لایحه بودجه سال جدید قرار بگیرد.

این عضو شورا با اشاره به اقدامات و برنامه هایی که در حوزه سازمان زیباسازی باید دردستورکار قرار بگیرد، ادامه داد: دراین بخش خدمات ملموسی برای شهروندان در تمامی نقاط شهر و به ویژه نواحی منفصل دردستورکار قرار بگیردو طرح جامعی که قبلا تدوین شده را به اجرا درآوریم و همچنین مکانیزه شدن سیستم نظارتی را دنبال کنیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی در ادامه با تأکید براینکه ۱۰درصد از بودجه شهر باید برای نواحی منفصل درنظر گرفته شود، افزود: درکنار توجه به تمامی نقاط شهر، لازم است در لایحه بودجه سال آتی به نواحی منفصل توجه ویژه تری داشته باشیم، چراکه ۱۰درصد از جمعیت شهر قزوین متعلق به نواحی منفصل است.

وی بااشاره به حوزه خدمات طراحی و تأکید براینکه سازمان مربوطه اتاق فکر مجموعه مدیریت شهری و مهمترین بخش آن است، افزود: ازآنجاییکه طراحی مهمترین مرحله یک کار عملیاتی است، اگر بتوان طرح درستی تدوین کرد در اجرای خوب با مشکل مواجه نخواهیم شد و امیدواریم سازمان خدمات طراحی از این به بعد طرحی را تدوین کند که شهرداری ازلحاظ درآمدی به مرحله ایده آل برسد.

وی توجه به رونق شهرسازی اسلامی، پیاده محوری، استفاده از نظرات مردمی و نخبگان شهر و توجه به حمل و نقل پاک را از دیگر موراد مهمی دانست که در لایحه بودجه سال آتی خدمات طراحی شهرداری قزوین باید مورد توجه قرار بگیرد.

غیاثوند توجه به رونق گردشگری با هدف تولید خلاق و کارآفرینی اشاره کرد و گفت: این مهم در حوزه شهرسازی مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد.