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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرد؛

سفته‌بازی، دلیل افزایش نرخ دلار/کاهش بهای ارز در ماه‌های آتی

سفته‌بازی، دلیل افزایش نرخ دلار/کاهش بهای ارز در ماه‌های آتی

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره چشم‌انداز نرخ ارز در بازار، گفت:ثبات به بازار ارز باز می‌گردد و در ماه‌های آتی شاهد نرخ‌های پائین‌تر دلار خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد کریمی در یک برنامه تلویزیونی گفت: پیش‌بینی ما این است با توجه به اینکه تمام نیازهای واقعی ارز از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تامین می‌شود و نیز با توجه به ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار تا پایان سال، ثبات به بازار ارز باز می‌گردد و شاهد نرخ‌های کمتری در بازار خواهیم بود.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: عمده نوسانات نرخ ارز در حال حاضر، ناشی از سفته بازی و آربیتراژ(کسب سود از طریق ایجاد اختلاف قیمت در دو بازار متفاوت) نرخ دلار است و اینها مدیریت خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون بر اساس برآورد بانک مرکزی، ارزش پول ملی به چه میزان کاهش یافته است، اظهار داشت: برای این کار باید نرخ پایانی دلار در سال ۹۵ با نرخ پایانی سال ۹۴ مقایسه و برآورد شود. اما بانک مرکزی اقدامات لازم را جهت ثبات نرخ ارز در بازار انجام خواهد داد و این اقدامات، محدود کردن نرخ در گام نخست است و دوم توجه به عرضه و تقاضا است که نرخ را تعیین می‌کند.

کریمی نرخ اعلامی در سامانه «سناریت» (سامانه نظارت ارز) را برآیند نرخی دانست که از سوی صرافی‌ها در بازار اعلام می‌شود.

کد مطلب 3860392

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    نظرات

    • عرفان IR ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
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      پاسخ
      با سلام وعرض ادب سپرده ها نزد بانکها به سررسید رسیده وپولها برای خرید دلار وطلا وسایر اقلام بهادار سرمایه گذاری می شود که باعث بی نظمی در بازار می شود ومشکل توسط بانکها با دادن سود قبلی حل وباید بستر برای سرمایه امن آماده وسالیانه یک درصد از سود سپرده کسر تا مردم وبازار بدون تنش کار کند در دولت قبل هم این تجربه نشان داد که نباید یک شبه سودها را کاهش دهند.

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