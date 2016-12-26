۱۹۳ میلیارد ریال برای طرح آبیاری نوین آذربایجان غربی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیض الله شمس در این خصوص اظهارداشت: در سال ۹۵ برای توسعه و اجرای روشهای آبیاری نوین کشاورزی ۱۹۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال اعتبار به صورت کمک بلاعوض دولتی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به استان تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: این رقم‌ها به صورت بلاعوض و از منابع اعتباری وزارت جهاد کشاورزی هزینه می‌شود و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی هر شهرستان طرح خود را ارائه کرده تا کارهای مطالعاتی آن انجام شود.

شمس اضافه کرد: بانک‌ عامل پرداخت این تسهیلات؛ بانک کشاورزی است که صندوق توسعه ملی که سرمایه خود را از فروش فرآورده‌های نفتی تأمین کرده، منابع اعتباری این بانک‌ را به‌صورت مرحله‌ای تأمین می‌کند و این بانک‌ها نیز بر همین اساس، مرحله به مرحله تسهیلات را با تایید وزارت جهاد کشاورزی به متقاضیان پرداخت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در طرح آبیاری تحت فشار تا ۸۵ درصد تسهیلات بلاعوض و مابقی در صورت درخواست تسهیلات به کشاورزان پرداخت می‌شود، اما به‌دلیل محدودیت منابع، تعداد زیادی از کشاورزان در نوبت اخذ کمک‌های بلاعوض قرار دارند که به محض تأمین اعتبارات از منابع تملکی، پرداختها سرعت می گیرد.

شمس گفت: برای هر هکتار آبیاری قطره‌ای یا میکرو در سطح مزارع حدود ۷۰میلیون ریال، برای هر هکتار آبیاری مکانیزه با روش سنتر پیوت ولینیر حدود ۶۵ میلیون ریال، برای هر هکتار آبیاری تحت فشار بارانی حداکثر مبلغ پرداختی ۵۰ میلیون ریال و اجرای سامانه آبیاری کم فشار در هر هکتار در حدود ۳۲ میلیون ریال به منتقاضیان پرداخت می‌کنیم و در جاهایی که کشاورزان مصرف را به شدت پایین بیاورند و به صورت تجمیعی چاه‌های غیرمجاز را حذف کنند دولت تا سقف ۱۱ میلیون تومان به ازای هر هکتار کمک می‌کند.

مدیر آب و خاک و فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در مورد میزان صرفه‌جویی آبیاری قطره‌ای نسبت به روش‌های سنتی خاطر نشان کرد: به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار ۴۴۰۰ متر مکعب آب صرفه‌جویی می‌شود