تعاونی های روستایی بستر توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادر بادی روز دوشنبه در جمع کارکنان اداره منابع طبیعی قزوین اظهار داشت: توسعه پایدار با تقویت تعاونی ها می تواند تسریع شود و پایدار و ماندگار بماند در غیر این صورت اگر فقط به امکانات و تجهیزات دولتی اکتفا کنیم به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

وی افزود:تعاونیها رکن توسعه پایدار هستند و به توزیع عادلانه ثروت، جلوگیری از تکاثر ثروت وفقرزدایی کمک می کنند و اگر بتوانیم نقش بیشتری به آنها دهیم ظرفیت بسیار خوبی برای تحقق اهداف ما ایجاد می شود.

هادربادی تصریح کرد: اگر بتوانیم تعاونی ها را بیشتر فعال کرده و تقویت کنیم و امور را به مردم بسپاریم به کاهش فساد منجر خواهد شد و در شرایط کنونی که منابع دولت محدود است تنها راه عبور از مشکلات و تسریع در امور عمرانی واجرایی اتکا به تعاونی هاست.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآورشد: کشاورزان، روستائیان، دام داران از نیروهای مولد جامعه هستند که در جی دی پی کشور هم نقش دارند اما صدایشان ضعیف است که باید به آنها توجه کنیم.

وی اضافه کرد: تعاونی های بانوان روستایی باید بیش از گذشته فعال شود و از ظرفیت این مجموعه در توسعه و اشتغال روستایی برای عمران مناطق مختلف بخوبی بهره برداری کنیم.

هادر بادی بیان کرد: بانوان روستاها ظرفیت ارزشمندی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و با ایجاد تعاونی های زنان برای پیشبرد امور از آنها استفاده کنیم.

وی گفت: منابع طبیعی بستر توسعه هستند و در همه جای دنیا با حفظ این منابع برای اجرای طرح های توسعه استفاده می شود و ما نیز در کشورمان در روستاها نعمت های خدادادی و منابع طبیعی زیادی داریم که می تواند در حوزه توسعه مناطق مورد توجه قرار گیرد.

هادربادی اضافه کرد:در توسعه پایدار چند شاخصه بسیار مهم و تعیین کننده است که باید مطالبه تعاونگران باشد تابتوانیم به اهداف چشم اندازدست یابیم ودر این راستا حفظ منابع آبهای زیرزمینی، صیانت از جنگلها، تنوع زیستی و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای باید مطالبه تعاون گران باشد.

هادربادی اظهارداشت: حوزه منابع طبیعی بستر اشتغال مولد است به شرط آنکه مردم نیز از آن برخوردار شوند و در تصمیم گیری سهمی داشته باشند.

وی بیان کرد: تعاون امری دینی است که ریشه در باورها و اعتقادات مذهبی و قرآن دارد و می تواند محور اقتصاد مقاومتی باشد و ظرفیتها را برای توسعه شکوفا کند.

هادربادی گفت: در ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی تعداد هشت بند مربوط به تعاون است که اهمیت این بخش در کشور را نشان می دهد که امیدواریم با اعتمادسازی به تعاونگران، واگذاری امور به آنها از این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم.

در استان قزوین ۱۲ تعاونی در حوزه منابع طبیعی فعال شده و شش تعاونی فراگیر درحال تاسیس است و یک اتحادیه نیز بزودی راه اندازی خواهد شد.