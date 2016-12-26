بهره برداری از بخش زایمان ایمن در بیمارستان چناران

به گزارش خبرنگار مهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد صبح دوشنبه در مراسم بهره برداری از بخش زایمان ایمن(LDR) بیمارستان ثامن الائمه(ع) چناران اظهار کرد: راه اندازی بخش های زایمان ایمن در بیمارستان های شهرستان های چناران، درگز، خواف، فریمان، کاشمر، قوچان، سرخس، بردسکن، رشتخوار، خلیل آباد، تایباد و پنج بیمارستان در مشهد صورت گرفته است.

محمد هادی سعید مدقق هدف از ایجاد این بخش ها را کاهش میزان سزارین ها اعلام کرد و ادامه داد: ساخت و بازسازی بلوک های جدید زایمان در شهرستان های خراسان رضوی بر اساس برنامه های طرح تحول نظام سلامت صورت می گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه ۱۱۰ کارشناس مامایی برای کار در بخش های زایمان ایمن شهرستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قالب آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، افزود: در حال حاضر با وجود این نیروها، مراحل بکارگیری آن ها در حال طی شدن است.

وی تصریح کرد: در طرح راه اندازی بخش های زایمان ایمن (LDR) اتاق های ویژه ای برای زایمان همراه با تجهیزات کامل پزشکی برای مادر باردار و امکان حضور همسرش در فضایی به مساحت ۱۷۰ مترمربع پیش بینی شده است.

مدقق با اشاره به اینکه در این راستا ۱۰۵ تخت زایمان ایمن در بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی می شود، عنوان کرد: تاکنون بیشتر آن ها مورد بهره برداری قرار گرفته و فقط در شهرستان های کاشمر و قوچان احداث این تخت ها در مراحل پایانی هستند.

وی در خصوص بهره برداری از بخش زایمان ایمن(LDR) بیمارستان ثامن الائمه(ع) چناران در ادامه گفت: این بخش زایمان ایمن شامل چهار اتاق زایمان ویژه استکه در مجموع با هزینه سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اجرا شده است.