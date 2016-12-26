مسابقات رنکینگ اسنوکر کشور در الوند به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پانزدهمین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر کشور که به مناسبت گرامیداشت سید رحمت الله سید مصلایی پیشکسوت ورزشی استان در الوند برگزار شد، علی قره قوزلو و سهیل واحدی از تهران اول و دوم شدند.

امیر سرخوش از استان البرز سوم شد و امید وِیرانی هم از خراسان رضوی عنوان چهارم را کسب کرد.

این رقابت ها با شرکت ۱۹۲ ورزشکار در دو مرحله گروهی و حذفی طی هشت روز در باشگاه رویال شهر الوند برگزار شد.

سمینار آموزشی حقوق اسب و سوارکاری در قزوین برگزار می شود

به گفته سرپرست هیئت سوارکاری استان، اولین سمینار آموزشی حقوق اسب و سوارکاری ویژه باشگاه داران، مالکان اسب، مربیان و سوارکاران برگزار می شود.

این همایش ۱۳ دی برگزار می شود.

سرپرست هیئت سوارکاری تاکستان انتخاب شد

طی حکمی از سوی حسین احسانی فاخر سرپرست هیئت سوارکاری استان، مهدی طاهرخانی به عنوان سرپرست هیئت تاکستان منصوب شد.

بانوان دوچرخه‌ سوار استان در اردوی تیم ملی دعوت شدند

ریحانه طالبی و زینب ساسانیان از قزوین به اردوی تدارکاتی تیم ملی دوچرخه ‌سواری بزرگسالان فراخوانده شدند.

اردوی آماده سازی بانوان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۷ هندوستان تمرینات خود را در کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی برگزار می کنند.

اردوی تدارکاتی تیم ملی آقایان و بانوان پیست از امروز به مدت ۲۰ روز در کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

همایش دوچرخه سواری دورن شهری برگزار می شود

به مناسبت دهه بصیرت، هیئت دوچرخه سواری با همکاری سپاه استان همایش دورچه سواری در قزوین برگزار می شود.

این همایش جمعه ۱۰ دی ساعت ۹ صبح در میدان میرعماد برگزار می شود.

باخت تیم فوتبال سرخ جامگان آریا در خانه

در بازی هفته دوازدهم لیگ سه فوتبال کشور، تیم سرخ جامگان آریا قزوین در بازی خانگی و در هوای بارانی برابر ماکران ساری با ۴ گل شکست خورد.

این بازی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد.

نماینده استان هم اکنون با یک بازی کمتر و کسب ۱۴ امتیاز در مکان پنجم گروه دو این رقابت ها قرار دارند.