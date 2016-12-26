همایش بیوتکنولوژی، بیوتروریسم و پدافند غیرعامل در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، علی کریمی استاد دانشگاه بقیه‌الله و متخصص رشته بیوتکنولوژی پزشکی و فوق تخصص مهندسی ژنتیک و کاربردهای این رشته گفت: دشمنان به‌ویژه صهیونیست‌ها نقشه‌های خطرناکی برای کنترل ایران، خاورمیانه و جهان اسلام دارند و با استفاده از ابزارهای جنگ نرم و بدون اینکه دولت‌ها و مردم متوجه شوند برنامه‌های شوم و خطرناک خود را از راه‌های مختلف اجرا می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها از طریق نفت و غذا است و می‌گویند با نفت دولت‌ها را کنترل کنید و با غذا ملت‌ها را.

وی بیان داشت: وزیر کشاورزی وقت اآمریکا اعلام کرد: غذا یک ابزار اساسی در بسته مذاکراتی ماست و اگر شما به دنبال راهی می‌گردید که مردم به شما تعظیم کنند یا در مقابل شما سر خم کنند و به شما وابسته شوند و یا با شما همکاری کنند به نظر من آن راه وابسته کردن از طریق غذاست.

کریمی افزود: وابسته کردن کشاورزی به بذرهای عقیم و ترا ریخته یعنی وابسته کردن یک ملت به کمپانی‌های ابرقدرت جهانی که طرحی است که استکبار برای کنترل و کاهش جمعیت جهان و درنهایت برای کنترل و در دست گرفتن جهان در دستور کار دارد و متأسفانه در کشور ما مسئولین به این توطئه مهم توجهی ندارند و محصولات ترا ریخته در کشور تولید می‌شود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور ایشان برای اصلاح سبک زندگی و گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک گفت: بااینکه ۳۷ کشور جهان کشت محصولات ترا ریخته را ممنوع کرده‌اند و اسرائیل اجازه کشت حتی یک مترمربع از این محصولات را نمی‌دهد در ایران اجازه کشت یک‌میلیون هکتار محصولات ترا ریخته را می‌دهند که این برخلاف مصالح مردم و کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات بیولوژیک دشمن گفت: در تهدیدات بیولوژیک مواد آلوده‌کننده فاقد رنگ و بو و تشخیص آن بسیار دشوار است و اثر تأخیری دارد و به دلیل آسانی تولید و عدم وجود تجهیزات تشخیص سریع، عوامل گروه‌های تروریستی برای ترور افراد موردنظر بیشتر از این شیوه استفاده می‌کنند.

این استاد دانشگاه افزود: یک هفته پس از حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ یعنی ۱۸ سپتامبر حادثه‌ای رخ داد که مراتب خطرناک‌تر از حادثه ۱۱ سپتامبر بود و آن ارسال ۲۵ نامه در امریکا و چند کشور جهان حاوی پودر سفید ویروسی سیاه‌زخم باهدف ایجاد حساسیت علیه مسلمانان و اسلام هراسی بود و در آن متن نامه جملات تهدیدآمیز همراه با شعار الله‌اکبر درج‌شده بود و این‌طور وانمود شد که این نامه‌هایی است که از سوی ایران، عراق و افغانستان ارسال‌شده است.

وی اضافه کرد: پس‌ازاین نامه‌ها سناتورهای آمریکایی متقاعد شدند که به عراق حمله کنند و در ۸ سال حضور آمریکا در عراق ۵ هزار دانشمند عراقی را از طریق مختلف به قتل رساندند.

وی نقشه استکبار در مقابله با مسلمانان را بسیار شوم و خطرناک دانست و افزود: این توهم توطئه نیست و تهدیداتی در ایران مشاهده‌شده که دانشمندان ما با هوشیاری کامل و استفاده از فن‌آوری‌های بیوتکنولوژی توانسته‌اند این تهدیدات را خنثی کنند اما باید مراقب باشیم.