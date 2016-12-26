به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان ظهر دوشنبه در جلسه مدیریت شهری نهاوند، گفت: استفاده از فناوری‌های نوین شهری باهدف توسعه نوآوری و خلاقیت در شهر و تولید فکر پویا و خلاق در راستای اجرایی کردن برنامه‌های عمرانی و خدماتی ازجمله تمهیداتی است که می‌تواند شهرداری‌ها را در مسیر رسیدن به اهداف خودیاری رساند.

وی بابیان اینکه علم محوری ازجمله راهکارهایی است که مجموعه مدیریت شهری به‌وسیله آن می‌تواند در کنار توسعه سخت‌افزاری شهر، توسعه نرم‌افزاری آن را نیز محقق کند، افزود: هر نوع توسعه پایدار در شهرها بر اساس توجه به دانش‌محوری در پروژه‌ها و طرح‌های مختلف شهری محقق می‌شود.

وی گفت: برنامه‌ریزی‌های شهری باید به‌طور مستمر بر خلاقیت، ایده پروری، به‌روزرسانی دانش و توسعه کارآفرینی در شهر تأکید ویژه داشته باشد.

شهردار نهاوند ادامه داد: سرمایه‌گذاری وسیع در حوزه دانش، فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای اثربخش در خصوص مدیریت شهری، تعامل سازنده مدیریت شهری با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مراکز آموزش عالی از دیگر عواملی است که در مبدل شدن یک شهر به شهر دانشی و دانش‌محور مهم تلقی می‌شود.

وی اظهار داشت: زیربنای هرگونه توسعه به فرهنگ جامعه نیز وابسته است و شهروندان نیز باید به شهروندان دانش‌پژوه تبدیل شوند که این موضوع به برنامه ریزی نهادهای تصمیم گیر و مدیریتی پیشگام در شهر و استان برمی‌گردد که تا چه میزان در سیاست‌گذاری‌های عمومی خود به فرهنگ‌سازی در توسعه دانش و دانایی اهمیت می‌دهند.

یوسفیان افزود: ایجاد مشوق‌های لازم در خلق، توسعه دانش، فناوری، ایده پردازی شهروندان و همچنین ایفای نقش تسهیل گری و حمایت‌ها از شهروندان کارآفرین باید از اولویت‌های مهم برای سیاست‌گذاران و تصمیم گیران شهری و استانی باشد تا زیرساخت‌های شهری دانشی محور مهیا شود و این مهم محقق شود.