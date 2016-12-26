شش میلیون ریال زکات در سیریک جمع آوری شد

حجت الاسلام علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جمع آوری زکات بیان داشت: میزان زکات جمع آوری شده نسبت به نیمه سال گذشته افزایش خوبی داشته است.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی امر زکات در جامعه اظهارداشت: مبلغان دینی و در کنار آنها مسئولان بدنبال پرداخت زکات در جامعه باشیم، که الحمدالله اعضای ستاد احیای زکات بخصوص علما نقش خود در جمع آوری زکات بخوبی ایفاد کرده اند.

حجت الاسلام ابراهیمی افزود: بر اساس برنامه ریزی ستاد احیای زکات شهرستان و ایجاد کارگاهای توجیهی توانسته ایم تعداد عاملین زکات در شهرستان نیز افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه پرداخت زکات یک فریضه الهی است که دارای اهمیت زیادی در زندگی و جامعه است به چند مورد از اهمیت پرداخت زکات در زندگی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه پرداخت زکات یک امر واجب است، که باعث پاک شدن روح، جان و در کنار آن مال و ثروت می شود پس توصع می شود که زکات مال و اموال خود نیز پرداخت کنیم.

دبیر ستاد احیای زکات شهرستان سیریک با اشاره به اهداف این ستاد گفت: این ستاد به منظور، سیاستگزاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر زکات جمع آوری شده تشکیل می شود، این ستاد در جهت حمایت از محرومان، توسعه و آبادانی روستاها و رفع مشکلات اجتماعی در جامعه نیز گام بر می دارد و تشکیل می شود.

ابراهیمی جمع آوری زکات در بین اهل تسنن را یک نوع وحدت و همبستگی دینی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر تعداد زیادی عامل افتخاری و خیر هستند که در راستای فرهنگ سازی جمع آوری زکات در شهرستان فعالیت می کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سیریک در خصوص نحوه توضیع زکات جمع آوری شده گفت: به هر میزان زکات جمع آوری شده در هر روستا صرف آبادانی، عمران، احداث مساجد برای تامین جهیزیه عروس های محروم و نیازمند و صرف محرومیت زایی روستا هزینه می شود.