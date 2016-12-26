به گزارش خبرنگار مهر، احمد موسی پور گرجی صبح دوشنبه در گردهمایی سالانه بخش تحقیقات سبزی، صیفی و حبوبات آبی که در موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد، با اشاره به اینکه تنها در ۲۸ درصد از اراضی کشور سبزی و صیفی کاشت می‌شود، به اختصاص ۷۴ درصد از ارضی کشاورزی کشور به ‌کشت غلات اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه سطح زیر کشت سبزی و صیفی به نسبت غلات بسیار پایین‌تر است، از تولید سالانه ۷۳ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی مدون این میزان را افزایش خواهد داد.

پور گرجی بابیان اینکه فروش محصولات کشاورزی سود مالی خوبی را نصیب کشور می‌کند، گفت: باید برای داشتن گردش مناسب مالی در حوزه کشاورزی برنامه‌ریزی کنیم.

وی به برخی چالش‌های بخش صیفی ‌کشور اشاره کرد و بالابودن ضایعات پس از برداشت و پایین بودن کارایی مصرف آب در تولید محصولات، حاکم بودن شیوه مدیریت دولتی بر مدیریت خصوصی، عرضه نامتوازن سبزی در طول سال و داشتن نگرش مصرفی به‌جای نگرش مولد را از مهم‌ترین چالش‌های این بخش اعلام کرد.

به گفته پور گرجی عدم‌حمایت کافی از تولیدکنندگان صیفی، عرضه نامتوازن سبزی‌ها، تغییر اقلیم و مصرف خارج از استاندارد کود و سم در تولید سبزی مشکلاتی است که صیفی‌کاران در کشور با آن مواجه هستند.

وی با معرفی یک رقم جدید لوبیا درسال جاری، گفت: محققان ایرانی حوزه کشاورزی ۱۳ رقم جدید ازجمله چند رقم جدی لوبیا، سیب زمین و بادمجان جزئی تولید کرده‌اند.

رئیس بخش تحقیقات سبزی، صیفی و حبوبات آبی موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور بر حمایت‌ از تجاری‌سازی این ارقام تأکید کرد.