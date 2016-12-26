به گزارش خبرنگار مهر، یونس خسروانی صبح دوشنبه در بازدید دانش آموزان از شعبه یک تامین اجتماعی شهید هندی‌زاده بوشهر اظهار داشت: دانش‌آموزانی که امروز در حال تحصیل هستند، شاغلان و آینده‌سازان کشور خواهند بود که احتمالا در آینده جزو بیمه‌شدگان این سازمان می‌شوند.

وی ادامه داد: به همین منظور و برای ترویج آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم بیمه و نوع کارکرد و خدمات آن، سازمان تامین اجتماعی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سراسر کشور، میزبان دانش‌آموزان است تا ضمن بازدید ایشان از واحدهای مختلف شعب تامین اجتماعی با قوانین، مقررات و ماهیت بیمه تامین اجتماعی نیز آشنایی بیشتری پیدا کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر در خصوص بیمه شده اصلی و تبعی، بیمه اختیاری و اجباری، تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت بیمه تامین اجتماعی و چتر حمایتی این سازمان در خصوص بیمه شدگان، سخن گفت و از دانش آموزان خواست سئوالات خود در این زمینه را مطرح کنند تا به آنها پاسخ دهد.

خسروانی در ادامه این برنامه، سه سئوال درباره مفاهیم و خدمات بیمه تامین اجتماعی مطرح کرد و به دانش آموزانی که پاسخ صحیح سئوالات را عنوان کردند هدایایی اهدا کرد.

در بخش دیگری از برنامه بازدید از شعبه یک تأمین اجتماعی بوشهر، دانش آموزان با حضور در واحدهای فناوری اطلاعات، بیمه شدگان، مستمری بگیران، بازرسی کارگاه ها و اجرائیات و درآمد این شعبه، از نزدیک با خدمات دهی بخش های مختلف آن توسط مسئولان مربوطه آشنا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای آینده ۱۵ گروه ۴۰ نفره دانش آموزان مدارس مختلف با حضور در شعب تامین اجتماعی سراسر استان با مفاهیم و خدمات این سازمان آشنا خواهند شد.