«برق نوین» به هیئت فوتبال شیراز واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، برق نوین شیراز طی دو سال گذشته در اختیار نماینده یکی از برندهای ورزشی قرار گرفت که با راه اندازی یک شرکت تولیدی پوشاک و چند فروشگاه این برند در فارس فعال شد.

طی مدت گذشته با لغو قرارداد این شرکت از جانب فدراسیون فوتبال و تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و عدم استقبال مردم شیراز از فروشگاه های این برند، مالک باشگاه با مشکلات مالی مواجه شد.

این مشکلات مالی به تیم برق نوین شیراز هم رسید و ۲۰ روز پیش مدیر این باشگاه با هیئت فوتبال شیراز جلسه ای را برگزار کرده که دیگر توان تیم داری ندارد.

اختیاراین تیم نیز طی وکالت نامه ای به سرپرست برق نوین سپرده شده و این شخص نیز تیم فوتبال برق نوین را به هیئت فوتبال واگذار کرده است.

هیئت فوتبال شیراز نیز جلساتی را تشکیل داد و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان شیراز طی روزهای آینده جلساتی را با چند سرمایه گذار برگزار خواهد کرد.

تیم فوتبال برق نوین شیراز در حال حاضر در لیگ دسته ۲ کشور حضور دارد و شایان ذکر است که این تیم هیچگونه ارتباطی با تیم فوتبال برق شیراز که دارای سابقه بیش از ۷۰ ساله است ندارد.