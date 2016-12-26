مرتضی صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هوای امروز استان قم ابری و مه آلود در برخی ساعات همراه با بارش باران و وزش باد ملایم است.

وی ادامه داد: جهت وزش باد امروز شمال غربی، سرعت وزش باد بین ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت و حداقل دمای هوا پنج درجه و حداکثر دمای هوا نیز هشت درجه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم گفت: هوای روز سه‌شنبه ابری و مه آلود، در بعد از ظهر همراه با بارش باران، و وزش باد ملایم پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد در روز سه‌شنبه شرقی، سرعت وزش باد بین ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت و حداقل دمای هوا چهار درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۹ درجه خواهد بود.

صبوری بیان کرد: هوای روز چهارشنبه نیمه ابری تا ابری، همراه با مه صبحگاهی و در برخی ساعات همراه با بارش باران خواهد بود.

وی گفت: میزان بارندگی از اوایل هفته تاکنون در شهر قم ۱۱ و ۶ دهم میلی متر، کهک ۹ و هشت دهم میلی متر، دستجرد ۲۴ میلی متر، جمکران هشت و ۶ دهم میلی متر، کوه سفید هفت و ۶ دهم میلی متر، کهندان ۲۹ میلی متر و بیشترین بارندگی در فوجرد ۳۹ میلی متر بوده است.

کارشناس هواشناسی استان قم عنوان کرد: میزان بارش باران در روز سه‌شنبه افزایش می‌یابد و با توجه به تداوم بارش‌ها احتمال آبگرفتگی در مناطق مستعد استان وجود دارد.