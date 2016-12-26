نخستین جشنواره داستان کوتاه قرآنی در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا علیزاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به مناسبت هفته قرآن و عترت، نخستین جشنواره داستان کوتاه قرآنی برگزار می شود.

وی آخرین مهلت ارسال آثار را ۲۰ دی ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: این جشنواره به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری استان برگزارخواهد شد.

علیزاده هدف از برگزاری این جشنواره را برداشتن گامی در راستای نشر و گسترش تعالیم کلام وحی و عترت پیامبراکرم(ص) عنوان کرد و تصریح کرد: جشنواره داستان کوتاه در موضوعات مضامین و معارف دینی و قرآنی، سبک زندگی اسلامی، اقتصاد مقاومتی فرهنگ ایثار و شهادت، کلیه مفاهیم و موضوعات قرآنی و عترت، امر به معروف و نهی از منکر، سیره زندگی رسول اکرم و ائمه اطهار، ولایت مداری و مهدویت، حجاب و عفاف، وحدت مذاهب اسلامی و شخصیت های قرآنی برگزار می شود.

وی گفت: شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد بوده و هر نویسنده می تواند حداکثر دو اثر برای شرکت در جشنواره ارسال کند؛ آثار ارسالی باید حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر دارای ۳۵۰۰ کلمه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: علاقه مندان برای شرکت در جشنواره باید فرم درخواست ثبت نام را از سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی www.kerman.farhang.gov.ir و یا از دبیرخانه جشنواره اداره کل و همچنین از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها دریافت کنند و آخرین مهلت ارسال آثار تا ۲۰ دیماه ۹۵ است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: نخستین هفته قرآن و عترت استان کرمان در ٣٣ رشته هنری، پژوهشی، فرهنگی و قرآنی از ۱۰ الی ۱۶ بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.