حماسه ۹ دی فتنه دشمن را خاموش کرد/ برگزاری مراسم بزرگداشت ۹ دی

حجت الاسلام محمدعلی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۹ دی سال ۸۸ در تاریخ با توجه به اقدامات و فتنه دشمن روز ویژهای است، بهطوریکه دشمنان اسلام در انتخابات سال ۸۸ به دنبال سرنگونی اسلام بودند که با حضور مردم فتنه آنان خاموش شد.
حجت الاسلام سالاری افزود: حادثه ۹ دی سال ۸۸، فتنهای از قبل طراحیشده از سوی آمریکا بود که با هوشیاری و حضور مردم و مدیریت رهبر معظم انقلاب و عنایت امام زمان (عج) خاموش شد.
وی تصریح کرد: مراسم بزرگداشت این روز با رویکرد تبیین فتنه و بصیرت افزایی در برابر فتنهها در خراسان شمالی برگزارمیشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان افزود: برنامههای مختلف بزرگداشت ۹ دی در حسینیهها، تکایا و دانشگاهها در مرکز استان و شهرستانها در حال برگزاری است.
حجت الاسلام سالاری تصریح کرد: مراسم گرامیداشت ۹ دی با سخنرانی سردار محمدعلی آسودی مشاور عالی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در مسجد انقلاب بجنورد برگزار میشود.
وی اجرای تواشیح و تجلیل از خانواده یکی از شهدای مدافع حرم، دیدار با نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی و همایش بسیج دانشجویی در دانشگاه آزاد را از دیگر برنامههای مراسم گرامیداشت ۹ دی عنوان کرد.
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