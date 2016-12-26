حماسه ۹ دی باید در جامعه تبیین شود/فتنه ۸۸ خط قرمز نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در جلسه تخصصی حماسه ۹ دی گفت: فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است. این حماسه موجب تعمیق رابطه مردم با رهبری و حاوی پیام های بزرگی بود لذا خواص جامعه باید به وظیفه خود که همان تبیین ابعاد فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی می باشد، بپردازند.

وی با اشاره به زمینه های انقلابی در استان زنجان افزود: زنجانی ها افتخار اولین تظاهرات بانوان علیه رژیم ستم شاهی را به نام خود ثبت کردند و از سوی دیگر ولایتمداری و عشق به حضرت ابا عبدالله (ع) نیز در میام مردم این استان موج می زند از این رو استان زنجان زمینه های انقلابی بسیار خوبی جهت رشد و شکوفایی دارد در چنین فضایی جریان گفتمان انقلاب در حوزه های مختلف خصوصا حماسه ۹ دی بسیار موثر خواهد بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: با وجود اینکه برخی ها در تلاش هستند تا حماسه ۹ دی را به باد فراموشی سپارند اما مقام معظم رهبری از حماسه ۹ دی به عنوان خط قرمز نظام یاد کرده و همه را به بازخوانی این حماسه مهم فرا می خواند.

صفی یاری فتنه ۸۸ را فتنه ای برنامه ریزی شده با هدف براندازی حکومت دانست و گفت: فتنه ۸۸ خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است و مقام معظم رهبری از سال۷۱ مسئولان را از وجود شکافی در باور ها و انحراف از آرمان ها آگاه ساخته و آنان را به بصیرت دعوت کردند.

وی با تاکید بر اینکه گفتمان سازی و جریان سازی برای بصیرت افزایی در این استان از وظایف همه کسانی است که به نوعی تریبون در اختیار دارند، اظهار داشت: حضور نداشتن جوانان و مردم انقلابی در تبیین ابعاد حماسه ۹ دی فضا را برای ضد انقلابیون به بیگانه و افرادی که به خون انقلاب تشنه اند باز می کند. افراد انقلابی باید در صحنه حضور داشته باشند.

صفی یاری به تصادفی نبودن فتنه ۸۸ اشاره کرد و افزود: فتنه ۸۸ بیماری بود که علاج آن بیماری حضور مردم در صحنه بود و علاج دیگری وجود نداشت، بنابراین با بصیرت مردم این بیماری علاج یافت و فتنه طراحی شده از سوی دشمن بود که در ۲ بخش داخلی و خارجی اجرا شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان همچنین به نقش قابل توجه هیئت های مذهبی در تحقق حماسه ۹ دی اشا ره کرد و گفت: بی شک هیئت های مذهبی و اقشار انقلابی جامعه نقش خود را در جریان فتنه ۸۸ به خوبی ایفا کرده و حماسه ای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی را پدید آوردند.

صفی یاری با بیان اینکه مدیریت و رهبری پیامبر گونه مقام معظم رهبری بی شک ضامن سلامت و امنیت جامعه در فتنه ۸۸ بود، بیان کرد: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با رهبری حکیمانه خود تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کرد. دشمنان در فتنه ۸۸ امنیت کشور را نشانه رفته بودند که ایشان توانستند با مدیریت خود امنیت پایدار نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور به وجود آورند. بیشک پیروزی های اخیر رزمندگان اسلام در سوریه و عراق مرهون درایت های مقام معظم رهبری در فتنه ۸۸ بود.