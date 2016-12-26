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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۱

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران مطرح کرد؛

تبیین سیاستهای سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای برنامه ششم توسعه

تبیین سیاستهای سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای برنامه ششم توسعه

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سیاست ها و خط مشی های سازمان بیمه سلامت ایران باید بر مبنای برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ تبیین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ غلامرضا عباس پاشا در جمع دبیران مناطق ده گانه کشوری با اشاره به پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران اذعان داشت: با دستور و تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین تلاش های صورت گرفته در این راستا تا کنون توانسته ایم ۴ هزار میلیارد تومان از این اعتبار را دریافت کرده و درصدد هستیم تا طبق قول مساعدی که به این سازمان داده اند؛ حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری مابقی اعتبار را از طریق سازمان بورس دریافت نموده و بدهی های خود را به مراکز و موسسات درمانی طرف قرارداد پرداخت کنیم.

وی با تاکید بر توجه ویژه به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: این برنامه مربوط به سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ است که از ماده یک تا ۱۴۴ را در برمی گیرد.

غلامرضا عباس پاشا گفت: بخش ۱۴ این برنامه مربوطه به بیمه سلامت است. ماده ۸۶ این برنامه در برگیرنده تامین منابع مالی پایدار بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه سلامت و مدیریت منابع بیمه سلامت از طریق نظام بیمه ای است.  

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران خاطر نشان کرد: در ماده ۸۶ برنامه ششم توسعه مواردی همچون: اجباری شدن بیمه پایه، نظام سطح بندی، نظام ارجاع و پزشک خانواده و همچنین راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی، دریافت حق بیمه بر مبنای خانوار،  وضعیت بیمه ای اتباع خارجی، نحوه عملکرد سازمان های بیمه گر و ... مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: ما باید شش مورد از سیاستهای اصلی و شفاف سازمان بیمه سلامت ایران را در سال آتی به عنوان یک اولویت مدنظر قرار دهیم.

عباس پاشا یادآور شد: در این راستا تجمیع منابع و خلق منابع جدید از طریق شناسایی منابع قابل تجمیع از محل درآمدهای عمومی و سرانه واقعی از ضروری ترین عملکردهای ما است.

این مسئول با اشاره به عملکرد مطلوب و مثبت سازمان بیمه سلامت ایران در بحث کنترل تقاضا اظهار داشت: ما با تقویت نظارت بر عملکرد موسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد می توانیم ضمن کنترل تقاضا، مدیریت و تحلیل هزینه بهینه ای را در سطح کشور داشته باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران همچنین تصریح کرد: سیاست ها وخط مشی های سازمان بیمه سلامت ایران باید بر مبنای برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ تبیین شود.

وی در پایان یادآوری کرد: بهبود نظام اطلاعات و داده ها از مواردی است که باید در سازمان بیمه سلامت ایران مدنظر قرار گیرد تا در این راستا بتوانیم ضمن پیاده سازی سامانه تکنولوژی اطلاعات، سیاستها و خط مشی های سازمانی را بیش از پیش شفاف و روشن مشخص کرده و با مشارکت همه جانبه در راستای ارائه خدمات بهتر بیمه ای گام برداریم.

کد مطلب 3860457

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