تبیین سیاستهای سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ غلامرضا عباس پاشا در جمع دبیران مناطق ده گانه کشوری با اشاره به پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران اذعان داشت: با دستور و تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین تلاش های صورت گرفته در این راستا تا کنون توانسته ایم ۴ هزار میلیارد تومان از این اعتبار را دریافت کرده و درصدد هستیم تا طبق قول مساعدی که به این سازمان داده اند؛ حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری مابقی اعتبار را از طریق سازمان بورس دریافت نموده و بدهی های خود را به مراکز و موسسات درمانی طرف قرارداد پرداخت کنیم.

وی با تاکید بر توجه ویژه به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: این برنامه مربوط به سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ است که از ماده یک تا ۱۴۴ را در برمی گیرد.

غلامرضا عباس پاشا گفت: بخش ۱۴ این برنامه مربوطه به بیمه سلامت است. ماده ۸۶ این برنامه در برگیرنده تامین منابع مالی پایدار بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه سلامت و مدیریت منابع بیمه سلامت از طریق نظام بیمه ای است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران خاطر نشان کرد: در ماده ۸۶ برنامه ششم توسعه مواردی همچون: اجباری شدن بیمه پایه، نظام سطح بندی، نظام ارجاع و پزشک خانواده و همچنین راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی، دریافت حق بیمه بر مبنای خانوار، وضعیت بیمه ای اتباع خارجی، نحوه عملکرد سازمان های بیمه گر و ... مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: ما باید شش مورد از سیاستهای اصلی و شفاف سازمان بیمه سلامت ایران را در سال آتی به عنوان یک اولویت مدنظر قرار دهیم.

عباس پاشا یادآور شد: در این راستا تجمیع منابع و خلق منابع جدید از طریق شناسایی منابع قابل تجمیع از محل درآمدهای عمومی و سرانه واقعی از ضروری ترین عملکردهای ما است.

این مسئول با اشاره به عملکرد مطلوب و مثبت سازمان بیمه سلامت ایران در بحث کنترل تقاضا اظهار داشت: ما با تقویت نظارت بر عملکرد موسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد می توانیم ضمن کنترل تقاضا، مدیریت و تحلیل هزینه بهینه ای را در سطح کشور داشته باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران همچنین تصریح کرد: سیاست ها وخط مشی های سازمان بیمه سلامت ایران باید بر مبنای برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ تبیین شود.

وی در پایان یادآوری کرد: بهبود نظام اطلاعات و داده ها از مواردی است که باید در سازمان بیمه سلامت ایران مدنظر قرار گیرد تا در این راستا بتوانیم ضمن پیاده سازی سامانه تکنولوژی اطلاعات، سیاستها و خط مشی های سازمانی را بیش از پیش شفاف و روشن مشخص کرده و با مشارکت همه جانبه در راستای ارائه خدمات بهتر بیمه ای گام برداریم.