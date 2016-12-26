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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

اجرای برنامه «روز روشنایی» همزمان با بزرگداشت حماسه ۹ دی

اجرای برنامه «روز روشنایی» همزمان با بزرگداشت حماسه ۹ دی

ویژه‌برنامه «روز روشنایی» به مناسبت روز بصیرت (۹ دی) در فرهنگسرای انقلاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ویژه‌برنامه بصیرت افزایی با عنوان «روز روشنایی» با حضور محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیران و معاونان فرهنگسراها و مراکز فرهنگی هنری و خانه‌های فرهنگ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.
تکریم خانواده شهید مدافع حرم مهدی نوروزی که در روزهای فتنه سال ۸۸ در پاسداشت از جریان انقلاب زحمات زیادی کشیده بود، بخش دیگری از آیین روز روشنایی خواهد بود.
در این مراسم بخش هایی از مستند «برادران» ساخته مهدی نقویان که به زندگی شهید مهدی نوروزی می‌پردازد نمایش داده خواهد شد. اجرای سرود «ردیف ایستادگی» از تولیدات فرهنگسرای انقلاب اسلامی توسط گروه سرود نسیم قدر بخش دیگری از این مراسم خواهد بود.  
این برنامه ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز سه‌شنبه هفتم دی ماه برگزار می‌شود.
فرهنگسرای انقلاب اسلامی در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل ابتدای کمیل شرقی واقع شده است.
کد مطلب 3860460
حمید نورشمسی

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