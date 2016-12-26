محمد خرمگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان استقلال برابر سپاهان گفت: روز گذشته توانستیم یک فوتبال زیبا را به نمایش بگذاریم. با توجه به شکستی که برابر نفت داشتیم باید بازیکنان مان را از لحاظ روحی روانی به شرایط ایده آل می رساندیم که این کار را به خوبی انجام دادیم. همه دیدند که بازیکنان ما تا پایان بازی جنگنده ظاهر شدند و اجازه خودنمایی به حریف را نمی دادند.

وی تاکید کرد: گواه صحبت های من سه ضربه ای بود که به تیر دروازه حریف خورد و چند موقعیت دیگر که به هدر رفت. اگر روز گذشته شانس با ما بود حتما به یک برد شیرین دست پیدا می کردیم.

مربی استقلال در پاسخ به این پرسش که چرا استقلال از ابتدای فصل اینگونه بازی نکرد، گفت: باید بگویم ما در ابتدای فصل جابجایی زیادی داشتیم و بازیکنان می خواستند با یکدیگر به هماهنگی لازم برسند. ضمن اینکه اردوی تیم ملی پیش روی ما بود. بنابراین کمی از لحاظ هماهنگی دچار مشکل شدیم اما در هفته های پایانی بازی های خوبی را از خود ارائه دادیم. به شما قول خواهم داد که در نیم فصل دوم استقلال متفاوتی را شاهد خواهید بود.

خرمگاه تاکید کرد: ما به توانایی بازیکنان اطمینان داریم، آنها را می شناسیم و مطمئنم با شروع دوباره تمرینات تا قبل از آغاز بازی ها به هماهنگی کامل دست پیدا می کنیم و نیم فصل خوبی را از استقلال شاهد خواهیم بود.

مربی استقلال در خصوص جذب بازیکنان جدید نیز گفت: امروز کادر فنی جلسه ای را در خصوص جذب بازیکنان جدید برگزار خواهد کرد تا بتوانیم با همفکری و تبادل نظر بازیکنانی را که مورد نظر کادر فنی هستند جذب کنیم.

خرمگاه ضمن تشکر از مدیرعامل باشگاه نیز گفت: وقتی آقای افتخاری از ما حمایت کرد، آرامش خاصی به کادر فنی داد و همین حمایت او باعث دلگرمی ما شد. جا دارد از افتخاری و اعضای هیات مدیره تشکر کنم که حمایت خود را از کادر فنی اعلام کردند.

وی در پایان با قدردانی از هواداران استقلال گفت: روز گذشته طرفداران استقلال ما را تنها نگذاشتند و تا پایان بازی حامی ما بودند. شاید تلخ ترین لحظه زندگی ما درگذشت یکی از هواداران بود که باعث شد کام کادر فنی، بازیکنان و علاقه مندان به استقلال تلخ شود. من از همین جا به خانواده این عزیز تسلیت می گویم و از خداوند برای آنها صبر خواستارم.