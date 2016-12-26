احتمال تغییر سیاستهای امنیتی آلمان در سال جدید وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو آلمان در یادداشتی نوشت: آلمان از زمانی که تغییراتی را در وزارت کشور خود به اجرا در آورد برای تشدید تدابیر امنیتی از بیم وقوع حملات تروریستی چاره اندیشید.

اداره پلیس، ارگان های امنیتی و دفاعی همگی راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار حوادث تروریستی در اروپا اتخاذ کردند، از برگزاری مانورهای مختلف تا ترتیب دادن تمهیدات لازم امنیتی.

در ادامه این یادداشت آمده است: آنچه که در بازار کریسمس در آستانه سال جدید میلادی روی داد شوک بزرگی برای جامعه امنیتی آلمان بشمار می آید. همین موضوع انتقاد به سیاست های مهاجرپذیر «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور را بیش از پیش پر رنگ کرد. سیاست حزب حاکم مبنی بر سیاست درهای باز همواره مورد انتقاد و مخالفت احزاب مختلف سیاسی در آلمان قرار گرفته که در همه این موارد بی اعتنایی دولتمردان خشم مخالفان را فزونی بخشیده است.

این روزها انتظار می رود پس از پایان تعطیلات رسمی در آلمان نشست های تخصصی برای ریشه یابی حادثه برلین برگزار شده تا در صورت لزوم سیاستهای امنیتی دچار اعمال تغییرات شود.