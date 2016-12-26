به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان در نشست هم اندیشی و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و تجار گنبدکاووس، اظهار کرد: بانک‌هایی که حکم توقیف اموال یا واحدهای تولیدی را در قبال مطالبات معوق‌شان اخذ می‌کنند، فقط به رکود تولید و مشکلات بیکاری دامن می‌زنند.

رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری گلستان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان با تمام توان در چارچوب قوانین از تولید و سرمایه گذاری حمایت می‌کند، افزود: آن بخش از مشکلات سرمایه گذاران که مربوط به دستگاه قضایی است در این کمیته بررسی و برای رفع آن تلاش می‌کنیم تا از تعطیلی این واحد ها جلوگیری شود.

هاشمیان تصریح کرد: افزایش ۱۷ درصدی آمار زندانیان دیون مالی با وجود کاهش ۲۴ درصدی ورودی زندان‌های گلستان نشان از مشکلات اقتصادی و بیکاری در استان است که باید با فراهم کردن امنیت سرمایه گذاری و کمک به واحد های تولیدی برای رفع آن تلاش کنیم.

وی به کسب رتبه نخست استان گلستان در پیشگیری از آسیب‌ها و وقوع جرم در کشور اشاره کرد و گفت: این شرایط فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در استان گلستان فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش‌ها باید معطوف به حمایت از سرمایه گذار باشد، خاطرنشان کرد: برای حمایت قضایی از سرمایه گذاری، علاوه بر کمیته استانی که هم اکنون فعال است کمیته شهرستانی هم باید فعال شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان نیز در این جلسه با بیان اینکه قراردادهای بانکی در بیشتر موارد یک طرفه تنظیم می‌شود، گفت : باید متن قرادادها در راستای حمایت بیشتر از سرمایه گذاران تنظیم شود.

حجت الاسلام سید مصطفی حقی، مطالبه طلب، وصول چک و وصول وجوهات طرفین را از مهم‌ترین پرونده‌های ورودی صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی به دستگاه قضایی استان برشمرد و یادآور شد: بخشی از این مشکلات در استان و بخشی با اصلاح قوانین کشوری رفع می‌شود.

حسینعلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان نیز در این نشست اظهار کرد: امسال دولت برای فعال کردن واحدهای راکد، نیمه فعال و طرح‌های تولیدی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت بسته حمایتی در قالب تسهیلات بانکی اختصاص داده است.

لازم به ذکر است؛ کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش مکاتبات اداری و سختگیری بانک‌ها برای تضمین پرداخت تسهیلات، جرایم سنگین بانکی و شتاب آنها برای اجرایی کردن تضمین‌ها در صورت معوق شدن اقساط، از مهم‌ترین مشکلات مطرح شده توسط برخی فعالان تولیدی و اقتصادی حاضر در این نشست بود.