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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

رئیس کل دادگستری گلستان:

توقیف واحدهای تولیدی گلستان گره‌ای از کار بانک‌ها باز نمی‌کند

توقیف واحدهای تولیدی گلستان گره‌ای از کار بانک‌ها باز نمی‌کند

گرگان – رئیس کل دادگستری گلستان معتقد است توقیف واحدهای تولیدی استان گره‌ای از کار بانک‌ها باز نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان در نشست هم اندیشی و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و تجار گنبدکاووس، اظهار کرد: بانک‌هایی که حکم توقیف اموال یا واحدهای تولیدی را در قبال مطالبات معوق‌شان اخذ می‌کنند، فقط به رکود تولید و مشکلات بیکاری دامن می‌زنند.

رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری گلستان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان با تمام توان در چارچوب قوانین از تولید و سرمایه گذاری حمایت می‌کند، افزود: آن بخش از مشکلات سرمایه گذاران که مربوط به دستگاه قضایی است در این کمیته بررسی و برای رفع آن تلاش می‌کنیم تا از تعطیلی این واحد ها جلوگیری شود.

هاشمیان تصریح کرد: افزایش ۱۷ درصدی آمار زندانیان دیون مالی با وجود کاهش ۲۴ درصدی ورودی زندان‌های گلستان نشان از مشکلات اقتصادی و بیکاری در استان است که باید با فراهم کردن امنیت سرمایه گذاری و کمک به واحد های تولیدی برای رفع آن تلاش کنیم.

وی به کسب رتبه نخست استان گلستان در پیشگیری از آسیب‌ها و وقوع جرم در کشور اشاره کرد و گفت: این شرایط فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در استان گلستان فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش‌ها باید معطوف به حمایت از سرمایه گذار باشد، خاطرنشان کرد: برای حمایت قضایی از سرمایه گذاری، علاوه بر کمیته استانی که هم اکنون فعال است کمیته شهرستانی هم باید فعال شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان نیز در این جلسه با بیان اینکه  قراردادهای بانکی در بیشتر موارد یک طرفه تنظیم می‌شود، گفت : باید متن قرادادها در راستای حمایت بیشتر از  سرمایه گذاران تنظیم شود.

حجت الاسلام سید مصطفی حقی، مطالبه طلب، وصول چک و وصول وجوهات طرفین را از مهم‌ترین پرونده‌های ورودی صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی به دستگاه قضایی استان برشمرد و یادآور شد: بخشی از این مشکلات در استان و بخشی با اصلاح قوانین کشوری رفع می‌شود.

حسینعلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان نیز در این نشست اظهار کرد: امسال دولت برای فعال کردن واحدهای راکد، نیمه فعال و طرح‌های تولیدی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت بسته حمایتی در قالب تسهیلات بانکی اختصاص داده است.

لازم به ذکر است؛ کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش مکاتبات  اداری و سختگیری بانک‌ها برای تضمین پرداخت تسهیلات، جرایم سنگین بانکی و شتاب آنها برای اجرایی کردن تضمین‌ها در صورت معوق شدن اقساط، از مهم‌ترین مشکلات مطرح شده توسط برخی فعالان تولیدی و اقتصادی حاضر در این نشست بود.

کد مطلب 3860475

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