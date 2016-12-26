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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۱۰

سرپرست فرمانداری کرج مطرح کرد:

وجود ۴۶ گلزار شهید در شهرستان کرج/لزوم ساماندهی گلزار شهدا

وجود ۴۶ گلزار شهید در شهرستان کرج/لزوم ساماندهی گلزار شهدا

کرج - سرپرست فرمانداری کرج با اشاره به وجود ۴۶ گلزار شهید در این شهرستان، بر ساماندهی گلزارهای شهدا تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبر زمانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی گلزارهای شهدای شهرستان کرج با اشاره به وجود ۴۶ گلزار شهدا در شهرستان کرج، اظهار کرد: تاکنون از این تعداد ۳۶ گلزار ساماندهی شده است.

زمانی مهم‌ترین برنامه در دست اجرا از سوی کارگروه ساماندهی گلزار شهدای شهرستان را بازسازی گلزار شهدای امام‌زاده محمد (ع) اعلام کرد و گفت: این گلزار باوجود بیش از یک هزار و ۵۰۰ مزار شهیدان والامقام هنوز ساماندهی نشده است.

وی به تائید طرح پیشنهادی شهرداری در خصوص گلزار شهدای امام‌زاده محمد (ع) اشاره کرد و گفت: پیمانکار این طرح مشخص‌شده است امیدواریم ساماندهی این گلزار شهدا در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

سرپرست فرمانداری ویژه کرج با تأکید بر برگزاری جلسه هماهنگی میان شهرداری و اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، گفت: قبل از ارائه کار به پیمانکار باید در خصوص کلیاتی از طرح تقسیم‌کار میان این دو دستگاه انجام شود.

در این جلسه ساماندهی گلزار شهدای سایر نقاط شهرستان کرج مورد تأکید قرار گرفت.

کد مطلب 3860478

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