رشد ۴۶ درصدی درآمد نفتی عربستان در سال ۲۰۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، وزارت اقتصاد عربستان در بیانیه بودجه این کشور اعلام کرد: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته عربستان در سال ۲۰۱۷ مبلغ ۱۲۸ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت که در مقایسه با ۸۷ میلیارد دلار سال ۲۰۱۶ به میزان ۴۶ درصد افزایش خواهد داشت.

این پیش بینی افزایش درآمد نفتی بر مبنای پیش بینی این کشور از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی پس از اجرای توافق کشورهای نفتی است. درآمد غیر نفتی این کشور نیز ۶.۵ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد.

از زمان امضای توافق بین اوپکی‌ها و غیر اوپکی‌ها برای کاهش عرضه نفت به بازار جهانی، قیمت نفت روندی صعودی را در پیش گرفته است. در روز ۳۰ نوامبر، کشورهای عضو اوپک توافق کردند تا مجموع تولید نفت خود را ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

در روز ۱۰ دسامبر نیز کشورهای نفتی غیر عضو اوپک نیز به این توافق پیوسته و متعهد شدند مجموع تولید نفت خود را ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند. پس از این توافق، قیمت نفت روندی صعودی را در پیش گرفت و در روز پنجشنبه گذشته به ۵۵ دلار در هر بشکه رسید.

جان اسفاکیاناکیس، مدیر بخش تحقیقات اقتصادی مرکز تحقیقات خلیج در ریاض معتقد است: پیش‌بینی افزایش درآمدهای نفتی در پی انتظار مقامات سعودی از بهبود بازار با سرعت بیشتر و افزایش قیمت نفت در بازار جهانی است.

وی همچنین پیش‌بینی کرد: شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که انتظار داریم متوسط قیمت نفت به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

دولت سعودی به شدت به درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه مورد نیاز خود وابسته بوده و به همین دلیل از سال ۲۰۱۴ تاکنون برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود در مضیقه بوده است. مجموع درآمد عربستان در سال ۲۰۱۶ که معادل ۵۲۸ میلیارد ریال برابر با ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است تقریباً نصف سال ۲۰۱۳ و زمان نفت ۱۰۰ دلار در هر بشکه بوده است.

طی ماه‌های گذشته عربستان با هدف کاهش کسری بودجه خود و مقابله با تأثیرات آن سیاست ریاضت اقتصادی را اجرایی کرده است. دولت سعودی همچنین قصد دارد وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

بنا به اعلام وزارت اقتصاد عربستان این کشور می خواهد حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در پروژه‌ها را از کمتر از ۳ میلیارد دلار در سال جاری به حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش دهند.