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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳

معاون آموزشی و تربیتی فرماندهی انتظامی لرستان:

کارکنان انتظامی لرستان از برنامه‌های بصیرت بخشی بهره‌مند شدند

کارکنان انتظامی لرستان از برنامه‌های بصیرت بخشی بهره‌مند شدند

خرم آباد- معاون آموزشی و تربیتی فرماندهی انتظامی لرستان از اجرای برنامه های بصیرت بخشی برای کارکنان فرماندهی انتظامی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید دالوند ظهر امروز در دیدار بصیرت جویان فرماندهی انتظامی لرستان با نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: نظام سلطه درواقع در پی این است که شاخصه های سکولار و لیبرال خود را بر جوامع بشری حاکم کند.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال این است که هویت دینی جوامع را به چالش بکشاند، تصریح کرد: به فضل الهی و هدایت های رهبر معظم انقلاب این برنامه استکبار نقش برآب شده است.

معاون آموزشی و تربیتی فرماندهی انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه باید برنامه های زیادی در حوزه بصیرت بخشی اجرا شود تا کماکان این حرکت رو به جلو برود و بینش افراد نسبت به نقشه های دشمنان افزایش یابد، افزود: در این راستا نیروی انتظامی برنامه افزایش بصیرت دینی، سیاسی، اخلاقی و معنوی کارکنان خود را در دستور کار دارد.

سرهنگ دالوند با اشاره به اینکه این برنامه در دو سطح برای کارکنان نیروی انتظامی اجرا می شود، اظهار داشت: برای لایه دوم و سوم که مجموعه روسای پاسگاه ها، پلیس راه، نیروهای ایست و بازرسی و روسای پلیس های تخصصی را شامل می شود به مدت دو هفته برنامه های بصیرت بخشی اجرا می شود.

وی یادآور شد: ۱۸۵ نفر از نیروهای فرماندهی انتظامی لرستان از برنامه های بصیرت بخشی بهره مند شده اند.

معاون آموزشی و تربیتی فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: در این برنامه های از اساتید حوزه و دانشگاه و دیدار با علما و بزرگان و شخصیت های دینی و مذهبی برای بصیرت بخشی به کارکنان استفاده می شود.

کد مطلب 3860483

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