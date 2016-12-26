به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید دالوند ظهر امروز در دیدار بصیرت جویان فرماندهی انتظامی لرستان با نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: نظام سلطه درواقع در پی این است که شاخصه های سکولار و لیبرال خود را بر جوامع بشری حاکم کند.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال این است که هویت دینی جوامع را به چالش بکشاند، تصریح کرد: به فضل الهی و هدایت های رهبر معظم انقلاب این برنامه استکبار نقش برآب شده است.

معاون آموزشی و تربیتی فرماندهی انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه باید برنامه های زیادی در حوزه بصیرت بخشی اجرا شود تا کماکان این حرکت رو به جلو برود و بینش افراد نسبت به نقشه های دشمنان افزایش یابد، افزود: در این راستا نیروی انتظامی برنامه افزایش بصیرت دینی، سیاسی، اخلاقی و معنوی کارکنان خود را در دستور کار دارد.

سرهنگ دالوند با اشاره به اینکه این برنامه در دو سطح برای کارکنان نیروی انتظامی اجرا می شود، اظهار داشت: برای لایه دوم و سوم که مجموعه روسای پاسگاه ها، پلیس راه، نیروهای ایست و بازرسی و روسای پلیس های تخصصی را شامل می شود به مدت دو هفته برنامه های بصیرت بخشی اجرا می شود.

وی یادآور شد: ۱۸۵ نفر از نیروهای فرماندهی انتظامی لرستان از برنامه های بصیرت بخشی بهره مند شده اند.

معاون آموزشی و تربیتی فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: در این برنامه های از اساتید حوزه و دانشگاه و دیدار با علما و بزرگان و شخصیت های دینی و مذهبی برای بصیرت بخشی به کارکنان استفاده می شود.