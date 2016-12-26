 حذف ردیف بودجه زیارت در لایحه بودجه سال آینده توسط دولت

رضا شیران خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام عجیب دولت در خصوص حذف ردیف بودجه زیارت را برای تمام استان ها در لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد:

این اقدام توسط شخص رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و نمایندگان شهرهای زیارتی در حال بررسی است.

وی افزود: ردیف بوجه زیارت شامل تمام استان ها می شود تا آن را برای بقاع متبرکه خود صرف نمایند اما استان هایی که به نوعی پایتخت زیارتی-معنوی هستند، این بودجه برای آن ها اهمیت خاصی دارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هم اکنون این لایحه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و پس از جلسات کارشناسی و بررسی بیشتر آن به صحن علنی می رود، اما نمایندگان شهرهای مذهبی مانند مشهد، قم و شیراز درصدد احقاق حقوق خود هستند.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیز در این زمینه کمی بی‌دقتی شده بود، ادامه داد: امیدوارم عوامل اجرایی استان در سال‌های آینده به توزیع عادلانه بودجه زیارت توجه ویژه داشته باشند.