کارت هوشمند ملی زیرساختی اساسی برای تحقق دولت الکترونیک است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر دوشنبه در دیدار با کارکنان ثبت احوال هرمزگان که به مناسبت هفته ثبت احوال صورت گرفت ضمن تبریک این هفته به کارکنان ثبت احوال و تبریک انتصاب مهندس افشارینژاد به مدیر کلی این مجموعه، اضافه کرد: ثبت احوال هرمزگان دارای رتبههای خوبی در سطح ملی و استانی میباشد که این امر مایه خرسندی و مباهات است.
وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت هرمزگان در باب ولادت و درصد ثبت وقایع حیاتی وضعیت خوبی را دارد، یادآور شد: سازمان ثبت احوال دستگاهی حاکمیتی است و با توجه به حوزه کاری مربوطه که از اهمیت بالایی برخوردار است، تمام امور باید در این سازمان به صورت بهینه و سامان یافته صورت گیرد کما اینکه در حال حاضر نیز رویه بدین صورت در حال مدیریت است.
جادری در بخش ادامه از تلاشهای سازمان ثبت احوال تقدیر و اظهار امیدواری کرد: با توسعه این سازمان شاهد توسعه هر چه بیشتر در امور هویتی و احراز هویتی کشور باشیم.
وی خاطر نشان کرد: در باب درخواستها و افزایش سطح رفاهی کارکنان این مجموعه که از مجموعههای مهم وزارت کشور به شمار میرود، تا حدامکان تلاش خود را دراین باب به کار میگیریم.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه کارت هوشمند ملی میتواند در آینده به عنوان بستری مناسب برای دولت الکترونیک کارآمد باشد، افزود: با اجرای کامل این طرح در آیندهای نزدیک شاهد ایجاد تحول در شناسایی افراد و احراز هویت خواهیم بود.
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