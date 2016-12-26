یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال اکسین البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه اکسین البرز، پس از کسب نتایج ضعیف فیروز کریمی و با هدف لیگ برتری شدن اکسین با نظر مسئولان این باشگاه طی جلساتی که روزهای اخیر برگزار شد و با نظر اعضای هیات مدیره یحیی گل محمدی رسما هدایت طلایی پوشان البرزی را بر عهده گرفت.

گل‌محمدی در فصل ۹۴-۱۳۹۳ با ذوب آهن قهرمان جام حذفی شد و در لیگ برتر نیز مقام چهارم را کسب کرد. او در فصل ۹۵-۱۳۹۴ برای دومین سال پیاپی تیم ذوب‌آهن را به مقام قهرمانی در مسابقات جام حذفی رساند.

نوید طاهری پور مدیرعامل این باشگاه با تایید این خبر افزود: انشاءالله با حضور مربی جوان و کاردانی چون یحیی گل محمدی راه صعود را در پیش گرفته و در نهایت نماینده شایسته ای برای البرز باشیم.

وی ادامه داد: بزودی بازیکنان باکیفیتی را جذب و خود را برای حضوری قدرتمند در دور برگشت رقابتهای لیگ دسته اول مهیا می کنیم.