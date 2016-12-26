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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

به جای فیروز کریمی؛

یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال اکسین البرز شد

یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال اکسین البرز شد

یحیی گل محمدی هدایت تیم دسته اولی اکسین البرز را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه اکسین البرز، پس از کسب نتایج ضعیف فیروز کریمی و با هدف لیگ برتری شدن اکسین با نظر مسئولان این باشگاه طی جلساتی که روزهای اخیر برگزار شد و با نظر اعضای هیات مدیره یحیی گل محمدی رسما هدایت طلایی پوشان البرزی را بر عهده گرفت.

گل‌محمدی در فصل ۹۴-۱۳۹۳ با ذوب آهن قهرمان جام حذفی شد و در لیگ برتر نیز مقام چهارم را کسب کرد. او در فصل ۹۵-۱۳۹۴ برای دومین سال پیاپی تیم ذوب‌آهن را به مقام قهرمانی در مسابقات جام حذفی رساند.

نوید طاهری پور مدیرعامل این باشگاه با تایید این خبر افزود: انشاءالله با حضور مربی جوان و کاردانی چون یحیی گل محمدی راه صعود را در پیش گرفته و در نهایت نماینده شایسته ای برای البرز باشیم.

وی ادامه داد: بزودی بازیکنان باکیفیتی را جذب  و خود را برای حضوری قدرتمند در دور برگشت رقابتهای لیگ دسته اول مهیا می کنیم.

کد مطلب 3860490

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