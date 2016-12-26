۴۵۰ مددجوی کمیته امداد استان سمنان آموزش فنی و حرفه ای دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمودی ظهر دوشنبه در نشستی با مدیرکل و کارکنان حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان در محل این اداره کل با هدف ارتقای سطح بهره وری و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد استان، ضمن اشاره به نقش تاثیرگذار آموزش در رشد و توسعه اقتصادی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد اظهار داشت: آموزش‌های مهارتی به مددجویان سبب توانمندسازی مددجویان در حرفه‌های گوناگون و دستیابی به شغلی پایدار و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

وی با بیان اینکه دوره‌های برگزار شده سازمان فنی و حرفه ای برای مددجویان کمیته امداد در بخش‌های صنایع‌دستی، فعالیت صنعتی و معدنی بوده است، افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری، ۴۵۰ نفر از مددجویان و افراد مستعد تحت حمایت کمیته امداد، آموزش های لازم فنی و حرفه ای را فراگرفتند.

محمودی گفت: این نهاد با مدیریت جهادی و رویکرد خودکفایی، خوداتکایی، خودباوری و توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت، برنامه‌های گسترده‌ای را در عملیاتی کردن طرح‌های آموزش محور دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به اینکه توانمند سازی خانواده های تحت حمایت این نهاد با ایجاد بسترهای آموزش های فنی و حرفه ای امکانپذیر است، گفت: طی شش ماهه نخست امسال بیش از یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال در سرفصل حرفه‌آموزی، آموزش‌های مهارت آموزی بلند مدت، پایدارسازی و کارآفرینی هزینه شده است،

سید جواد رضوی افزود: امسال از مجموع دو هزار مددجوی کمیته امداد که تحت آموزش‌های مهارت آموزی بلند مدت، پایدارسازی و توسعه، کارآفرینی و حرفه آموزی قرار گرفتند، یک هزار و ۸۰۳ نفر را زن و ۱۹۰ نفر را مرد، یک هزار و ۴۰۳ نفر را شهری ها و ۵۹۰ نفر را روستاییان تشکیل دادند.

وی گفت: تاکنون آموزش‌های فنی و مهارتی با هدف توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش، ارتقای سطح دانش و مهارت آنان در حوزه های مختلف کشاورزی، دامپروری، فعالیت های صنعتی و معدنی، شیلات، صنایع دستی و خدماتی در هشت شهرستان به ویژه بخش‌ها و روستاهای دور افتاده استان به مددجویان داده شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان سمنان خاطرنشان کرد: سال گذشته، چهار هزار و ۳۴۱ مددجوی این نهاد با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال، تحت آموزش‌های مهارت آموزی بلند مدت، پایدارسازی و توسعه، کارآفرینی و حرفه آموزی قرار گرفته بودند.